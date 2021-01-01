Чим багата очільниця відомого на Волині санаторію «Пролісок»

Оксана Бугайчук задекларувала чималий дохід від підприємницької діяльності у 2020-му році, а також чималу суму готівки.



Про це йдеться у



Так, згідно з документом у 2020 році Оксана Бугайчук отримала 252 810 гривень заробітної плати. Окрім того, жінка отримала майже 1,4 мільйона гривень за рік від зайняття підприємницькою діяльністю. Її чоловік отримав 98 тисяч гривень доходу від продажу рухомого майна.

Готівкою директорка «Проліска» зберігає 60 тисяч доларів та понад 42 тисячі гривень.



Автівки у Оксани Бугайчук, згідно з декларацією, немає. Утім її чоловік у 2020 році купив автомобіль NISSAN X-TRAIL 2008 року випуску.



Окрім того, директорка санаторію має у власності квартиру в Луцьку, придбану у 2014 році, та земельну ділянку у селі Калинівка Маневицького району. А її чоловік придбав у 2020 році став власником двох невеликих земельних ділянок у селі Лаврів Луцького району.



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