Аварія на проспекті Волі за участю патрульного авто і таксі: що кажуть у поліції
Сьогодні, 09:24
У патрульній поліції прокоментували аварію за участю службового автомобіля, який зіткнувся з таксі.
Нагадаємо, в автомобілі таксі перебувала донька журналістки Людмили Яровської. У той момент, коли автомобіль зупинився і дівчина наполовину вийшла, в нього в'їхала патрульна машина.
За словами патрульних, аварії сталася 22 березня біля 7-ї години ранку. За попередньою інформацією, поліцейська на службовій Skoda Rapid не врахувала дорожньої обстановки та скоїла наїзд на автомобіль Chevrolet Tacuma.
Внаслідок аварії ніхто не постраждав, кажуть у поліції. Автомобілі отримали механічні пошкодження.
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Нагадаємо, в автомобілі таксі перебувала донька журналістки Людмили Яровської. У той момент, коли автомобіль зупинився і дівчина наполовину вийшла, в нього в'їхала патрульна машина.
За словами патрульних, аварії сталася 22 березня біля 7-ї години ранку. За попередньою інформацією, поліцейська на службовій Skoda Rapid не врахувала дорожньої обстановки та скоїла наїзд на автомобіль Chevrolet Tacuma.
Внаслідок аварії ніхто не постраждав, кажуть у поліції. Автомобілі отримали механічні пошкодження.
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