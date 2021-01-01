Аварія на проспекті Волі за участю патрульного авто і таксі: що кажуть у поліції





Нагадаємо, в автомобілі таксі перебувала



За словами патрульних, аварії сталася 22 березня біля 7-ї години ранку. За попередньою інформацією, поліцейська на службовій Skoda Rapid не врахувала дорожньої обстановки та скоїла наїзд на автомобіль Chevrolet Tacuma.



Внаслідок аварії ніхто не постраждав, кажуть у поліції. Автомобілі отримали механічні пошкодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У патрульній поліції прокоментували аварію за участю службового автомобіля, який зіткнувся з таксі.Нагадаємо, в автомобілі таксі перебувала донька журналістки Людмили Яровської . У той момент, коли автомобіль зупинився і дівчина наполовину вийшла, в нього в'їхала патрульна машина.За словами патрульних, аварії сталася 22 березня біля 7-ї години ранку. За попередньою інформацією, поліцейська на службовій Skoda Rapid не врахувала дорожньої обстановки та скоїла наїзд на автомобіль Chevrolet Tacuma.Внаслідок аварії ніхто не постраждав, кажуть у поліції. Автомобілі отримали механічні пошкодження.

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