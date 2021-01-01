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Смертельна аварія автобуса з українцями у Польщі: повідомили деталі ДТП

Смертельна аварія автобуса з українцями у Польщі: повідомили деталі ДТП
В автокатастрофу приблизно опівночі з неділі на понеділок в Підкарпатському воєводстві на півдні Польщі потрапив автобус українського перевізника Euroways з Києва, який здійснював пасажирський рейс за маршрутом Вроцлав-Чернівці.

За уточненими даними, загинув водій автобусу, який у момент ДТП не був за кермом транспортного засобу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За інформацією поліції Підкарпатського воєводства, всі 10 осіб, які перебували в автобусі, є громадянами України.

П’ятьох постраждалих у ДТП автобуса перевезли до лікарень міст Перемишль, Пшеворськ та Лубачув. Водночас чотирьох пасажирів автобусу, які не отримали значних травм, перевезли до шкільного гуртожитку у місті Ярослав.

Як встановила поліція, 23-річний водій автобуса, який був за кермом, на момент ДТП був тверезим.

За попередніми даними поліції, автобус з невстановлених причин різко з’їхав з дороги, наїхав на відбійник і перевернувся до придорожнього яру.

Речник пожежної служби Підкарпатського воєводства Марцін Бетлея у коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив, що рятувальники, які прибули на місце катастрофи, "пережили ефект дежавю”, оскільки автобус перевернувся до того ж рову, що й український автобус, який зазнав катастрофи в цьому місці 6 березня, і лежав у тій же позиції.

На місці ДТП працювало близько 80 рятувальників.

“Рятувальники змушені були розрізати елементи автобусу, аби витягнути з автобусу трьох осіб”,- повідомив Бетлея.

Рятувальні служби вже витягнули автобус з яру, його перевезли на стоянку.

Раніше в управлінні головної дирекції національних доріг та автомагістралей Польщі інформували, що автобус наїхав на відбійник на кінці з’їзду до пункту обслуговування пасажирів “Кашице” і перекинувся у придорожній яр.

Як повідомлялося, 6 березня приблизно на тому ж місці й у той же час доби ще один український автобус, яким подорожували 57 осіб, зазнав катастрофи. В результаті наїзду на відбійник і падіння до рову загинули п’ятеро українців, 35 отримали травми різного ступеня важкості. У лікарнях воєводства ще залишаються шестеро постраждалих з попередньої автокатастрофи, двоє – у критичному стані.

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Теги: Польща, аварія, деталі, українсьтикй автобус
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