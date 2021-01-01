Смертельна аварія автобуса з українцями у Польщі: повідомили деталі ДТП

Польщі потрапив автобус українського перевізника Euroways з Києва, який здійснював пасажирський рейс за маршрутом Вроцлав-Чернівці.



За уточненими даними, загинув водій автобусу, який у момент ДТП не був за кермом транспортного засобу, повідомляє кореспондент



За інформацією поліції Підкарпатського воєводства, всі 10 осіб, які перебували в автобусі, є громадянами України.



П’ятьох постраждалих у ДТП автобуса перевезли до лікарень міст Перемишль, Пшеворськ та Лубачув. Водночас чотирьох пасажирів автобусу, які не отримали значних травм, перевезли до шкільного гуртожитку у місті Ярослав.



Як встановила поліція, 23-річний водій автобуса, який був за кермом, на момент ДТП був тверезим.



За попередніми даними поліції, автобус з невстановлених причин різко з’їхав з дороги, наїхав на відбійник і перевернувся до придорожнього яру.



Речник пожежної служби Підкарпатського воєводства Марцін Бетлея у коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив, що рятувальники, які прибули на місце катастрофи, "пережили ефект дежавю”, оскільки автобус перевернувся до того ж рову, що й український автобус, який зазнав катастрофи в цьому місці 6 березня, і лежав у тій же позиції.



На місці ДТП працювало близько 80 рятувальників.



“Рятувальники змушені були розрізати елементи автобусу, аби витягнути з автобусу трьох осіб”,- повідомив Бетлея.



Рятувальні служби вже витягнули автобус з яру, його перевезли на стоянку.



Раніше в управлінні головної дирекції національних доріг та автомагістралей Польщі інформували, що автобус наїхав на відбійник на кінці з’їзду до пункту обслуговування пасажирів “Кашице” і перекинувся у придорожній яр.



Як повідомлялося, 6 березня приблизно на тому ж місці й у той же час доби ще один український автобус, яким подорожували 57 осіб, зазнав катастрофи. В результаті наїзду на відбійник і падіння до рову загинули п’ятеро українців, 35 отримали травми різного ступеня важкості. У лікарнях воєводства ще залишаються шестеро постраждалих з попередньої автокатастрофи, двоє – у критичному стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В автокатастрофу приблизно опівночі з неділі на понеділок в Підкарпатському воєводстві на півдніякий здійснював пасажирський рейс за маршрутом Вроцлав-Чернівці.За уточненими даними, загинув водій автобусу, який у момент ДТП не був за кермом транспортного засобу, повідомляє кореспондент Укрінформу. За інформацією поліції Підкарпатського воєводства, всі 10 осіб, які перебували в автобусі, є громадянами України.П’ятьох постраждалих у ДТП автобуса перевезли до лікарень міст Перемишль, Пшеворськ та Лубачув. Водночас чотирьох пасажирів автобусу, які не отримали значних травм, перевезли до шкільного гуртожитку у місті Ярослав.Як встановила поліція, 23-річний водій автобуса, який був за кермом, на момент ДТП був тверезим.За попередніми даними поліції, автобус з невстановлених причин різко з’їхав з дороги, наїхав на відбійник і перевернувся до придорожнього яру.Речник пожежної служби Підкарпатського воєводствау коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив, що рятувальники, які прибули на місце катастрофи, "пережили ефект дежавю”, оскільки автобус перевернувся до того ж рову, що й український автобус, який зазнав катастрофи в цьому місці 6 березня, і лежав у тій же позиції.На місці ДТП працювало близько 80 рятувальників.“Рятувальники змушені були розрізати елементи автобусу, аби витягнути з автобусу трьох осіб”,- повідомив Бетлея.Рятувальні служби вже витягнули автобус з яру, його перевезли на стоянку.Раніше в управлінні головної дирекції національних доріг та автомагістралей Польщі інформували, що автобус наїхав на відбійник на кінці з’їзду до пункту обслуговування пасажирів “Кашице” і перекинувся у придорожній яр.Як повідомлялося, 6 березня приблизно на тому ж місці й у той же час доби ще один український автобус,В результаті наїзду на відбійник і падіння до рову загинули п’ятеро українців, 35 отримали травми різного ступеня важкості. У лікарнях воєводства ще залишаються шестеро постраждалих з попередньої автокатастрофи, двоє – у критичному стані.

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