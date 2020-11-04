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На Волині авто зіткнулося зі скутером: є постраждалий

На Волині авто зіткнулося зі скутером: є постраждалий
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 23 березня близько 16 години у Нововолинську.

Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на власні джерела.

Водій Opel Combo, виїжджаючи на проїжджу частину, допустив зіткнення зі скутером. Внаслідок автопригоди водій скутера отримав тілесні ушкодження.

На місці ДТП працювали правоохоронці та швидка.

Як зазначили в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», на місці аварії працювали медики швидкої, які надавали допомогу постраждалому 67-річному чоловікові. У нього попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій грудної клітки. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, ДТП, авто, скутер
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