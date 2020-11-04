На Волині авто зіткнулося зі скутером: є постраждалий





Про це



Водій Opel Combo, виїжджаючи на проїжджу частину, допустив зіткнення зі скутером. Внаслідок автопригоди водій скутера отримав тілесні ушкодження.



На місці ДТП працювали правоохоронці та швидка.



Як зазначили в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», на місці аварії працювали медики швидкої, які надавали допомогу постраждалому 67-річному чоловікові. У нього попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій грудної клітки. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 23 березня близько 16 години у Нововолинську.Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на власні джерела.Водій Opel Combo, виїжджаючи на проїжджу частину, допустив зіткнення зі скутером. Внаслідок автопригоди водій скутера отримав тілесні ушкодження.На місці ДТП працювали правоохоронці та швидка.Як зазначили в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», на місці аварії працювали медики швидкої, які надавали допомогу постраждалому 67-річному чоловікові. У нього попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій грудної клітки. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

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