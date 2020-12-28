вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині бійці ДСНС врятували від знищення вогнем будинок пенсіонерки. ФОТО

У селі на Волині бійці ДСНС врятували від знищення вогнем будинок пенсіонерки. ФОТО
У селі Борисковичі Горохівського району рятувальники загасили пожежу 2 господарських споруд та не допустили загорання в оселі пенсіонерки.

Так, 25 березня о 00:44 до служби порятунку «101» поступило повідомлення про пожежу дерев'яної літньої кухні, - пише УДСНС України у Волинській області.

На момент прибуття рятувальних підрозділів вогонь охопив покрівлю будівлі на всій площі та дістався до ще однієї господарської споруди, розташованої поруч.

О 01:23 пожежу локалізували, а о 02:06 ліквідували.

Вогонь знищив покрівлю та перекриття літньої кухні, 2 тонни сіна, речі домашнього вжитку, а також 8 метрів покрівлі господарської споруди. Вогнеборці врятували від знищення господарську споруду та житловий будинок пенсіонерки.

Всього на гасіння залучалися 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохова УДСНС України у Волинській області, а також працівники місцевої пожежної охорони селища Мар'янівка.

Ймовірна причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.

У селі на Волині бійці ДСНС врятували від знищення вогнем будинок пенсіонерки. ФОТО
У селі на Волині бійці ДСНС врятували від знищення вогнем будинок пенсіонерки. ФОТО
У селі на Волині бійці ДСНС врятували від знищення вогнем будинок пенсіонерки. ФОТО
У селі на Волині бійці ДСНС врятували від знищення вогнем будинок пенсіонерки. ФОТО
У селі на Волині бійці ДСНС врятували від знищення вогнем будинок пенсіонерки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, вогонь, пенсіонерка, Волинь, порятунок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У школах волинської громади дистанційне навчання продовжили ще на тиждень
Сьогодні, 12:35
Стало зле за кермом: у Ковелі водій врізався у припарковану вантажівку
Сьогодні, 12:27
У селі на Волині бійці ДСНС врятували від знищення вогнем будинок пенсіонерки. ФОТО
Сьогодні, 12:10
Якою буде погода у квітні в Україні: синоптики озвучили прогноз
Сьогодні, 12:06
Чатував на поліцейських із сокирою: у Луцькому районі затримали агресивного злодія
Сьогодні, 11:48
Схожі новини
На Волині під час пожежі врятували 21-річного хлопця, потерпілий з опіками – у лікарні На Волині під час пожежі врятували 21-річного хлопця, потерпілий з опіками – у лікарні
28 грудень, 2020, 10:01
У селі на Волині горів будинок У селі на Волині горів будинок
17 грудень, 2020, 10:07
У селі на Волині горів житловий будинок У селі на Волині горів житловий будинок
10 грудень, 2020, 18:37
На Волині минулої доби горіли дві господарські споруди На Волині минулої доби горіли дві господарські споруди
09 листопад, 2020, 09:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять встановити камери у парку 900-річчя та біля будинку Голованя
24 березень, 12:18
 1
На Волині у цьому році планують відремонтувати 46 доріг. СПИСОК
Сьогодні, 13:04
 0
Автотроща українського автобуса у Польщі: у лікарні померла ще одна жертва аварії
Сьогодні, 12:57
 0
Майно у Горохові потребує ефективного використання
Сьогодні, 12:55
 0
У школах волинської громади дистанційне навчання продовжили ще на тиждень
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8