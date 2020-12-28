У селі на Волині бійці ДСНС врятували від знищення вогнем будинок пенсіонерки. ФОТО
Сьогодні, 12:10
У селі Борисковичі Горохівського району рятувальники загасили пожежу 2 господарських споруд та не допустили загорання в оселі пенсіонерки.
Так, 25 березня о 00:44 до служби порятунку «101» поступило повідомлення про пожежу дерев'яної літньої кухні, - пише УДСНС України у Волинській області.
На момент прибуття рятувальних підрозділів вогонь охопив покрівлю будівлі на всій площі та дістався до ще однієї господарської споруди, розташованої поруч.
О 01:23 пожежу локалізували, а о 02:06 ліквідували.
Вогонь знищив покрівлю та перекриття літньої кухні, 2 тонни сіна, речі домашнього вжитку, а також 8 метрів покрівлі господарської споруди. Вогнеборці врятували від знищення господарську споруду та житловий будинок пенсіонерки.
Всього на гасіння залучалися 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохова УДСНС України у Волинській області, а також працівники місцевої пожежної охорони селища Мар'янівка.
Ймовірна причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.
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Так, 25 березня о 00:44 до служби порятунку «101» поступило повідомлення про пожежу дерев'яної літньої кухні, - пише УДСНС України у Волинській області.
На момент прибуття рятувальних підрозділів вогонь охопив покрівлю будівлі на всій площі та дістався до ще однієї господарської споруди, розташованої поруч.
О 01:23 пожежу локалізували, а о 02:06 ліквідували.
Вогонь знищив покрівлю та перекриття літньої кухні, 2 тонни сіна, речі домашнього вжитку, а також 8 метрів покрівлі господарської споруди. Вогнеборці врятували від знищення господарську споруду та житловий будинок пенсіонерки.
Всього на гасіння залучалися 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохова УДСНС України у Волинській області, а також працівники місцевої пожежної охорони селища Мар'янівка.
Ймовірна причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.
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