У селі на Волині бійці ДСНС врятували від знищення вогнем будинок пенсіонерки. ФОТО

У селі Борисковичі Горохівського району рятувальники загасили пожежу 2 господарських споруд та не допустили загорання в оселі пенсіонерки.Так, 25 березня о 00:44 до служби порятунку «101» поступило повідомлення про пожежу дерев'яної літньої кухні, - пише УДСНС України у Волинській області.На момент прибуття рятувальних підрозділів вогонь охопив покрівлю будівлі на всій площі та дістався до ще однієї господарської споруди, розташованої поруч.О 01:23 пожежу локалізували, а о 02:06 ліквідували.Вогонь знищив покрівлю та перекриття літньої кухні, 2 тонни сіна, речі домашнього вжитку, а також 8 метрів покрівлі господарської споруди. Вогнеборці врятували від знищення господарську споруду та житловий будинок пенсіонерки.Всього на гасіння залучалися 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохова УДСНС України у Волинській області, а також працівники місцевої пожежної охорони селища Мар'янівка.Ймовірна причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.