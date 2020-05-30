На Волині лісівники виростили і випустили на волю 50 фазанів. ВІДЕО





Про це йдеться на сторінці ДП "Володимир-Волинське лісомисливське господарство" у фейсбуці.



Інформують, що горохівський мисливствознавець Григорій Биховець шляхом інкубаторського виведення виростив молодняк, який, гарно перезимувавши у вольєрі Ново-Зборишівського лісництва, тепер прикрашатиме собою угіддя на Володимирщині.



Загалом випустили на волю майже 50 фазанів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському районі фазанів, котрих виростили у вольєрі одного з мисливських господарств, випустили у природу.Про це йдеться на сторінці ДП "Володимир-Волинське лісомисливське господарство" у фейсбуці.Інформують, що горохівський мисливствознавецьшляхом інкубаторського виведення виростив молодняк, який, гарно перезимувавши у вольєрі Ново-Зборишівського лісництва, тепер прикрашатиме собою угіддя на Володимирщині.Загалом випустили на волю майже 50 фазанів.

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