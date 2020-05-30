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На Волині лісівники виростили і випустили на волю 50 фазанів. ВІДЕО

На Волині лісівники виростили і випустили на волю 50 фазанів. ВІДЕО
У Володимир-Волинському районі фазанів, котрих виростили у вольєрі одного з мисливських господарств, випустили у природу.

Про це йдеться на сторінці ДП "Володимир-Волинське лісомисливське господарство" у фейсбуці.

Інформують, що горохівський мисливствознавець Григорій Биховець шляхом інкубаторського виведення виростив молодняк, який, гарно перезимувавши у вольєрі Ново-Зборишівського лісництва, тепер прикрашатиме собою угіддя на Володимирщині.

Загалом випустили на волю майже 50 фазанів.


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Теги: фазани, Волинь, вирощування
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