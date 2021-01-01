У селі під Луцьком матір і троє дітей отруїлися чадним газом





Про це Інформаційному агентству



Подія трапилася вночі 25 березня. За попередніми даними, у будинку стався витік газу.



Інформацію підтвердив заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов. Зі слів лікаря, дійсно, 25 березня до медзакладу доставили жінку з діагнозом отруєння чадним газом. Лікарями була проведена необхідна киснева терапія. Стан жінки нормалізувався. Наразі постраждалу виписали з лікарні. З таким самим діагнозом госпіталізували і трьох дітей, проте їх доставили до дитячої лікарні.



Інформаційне агентство Волинські Новини звернулося по коментар до пресслужби «Волиньгазу». Там повідомили, що у селі Прилуцьке Ківерцівського району у приватному будинку фахівці аварійно-диспетчерської служби 104 провели заміри газоаналізатором. Концентрації природного та чадного газу не виявили. Тяга у димовентиляційних каналах була.



Тому працівники газової служби не пов’язують цей випадок з використанням газу в побуті.

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