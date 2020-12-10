В «Укрзалізниці» розповіли, як курсуватимуть поїзди в день переходу на літній час
Сьогодні, 16:40
В Україні у ніч на неділю, 28 березня, переводять годинники на літній час. В "Укрзалізниці" пояснили, як курсуватимуть поїзди в день переходу на літній час.
Про це повідомляють на офіційній сторінці УЗ.
"У зв’язку з переходом на літній час 28 березня 2021 року о 03:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину вперед. Час відправлення та прибуття поїздів "Укрзалізниці" у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці УЗ.
"У зв’язку з переходом на літній час 28 березня 2021 року о 03:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину вперед. Час відправлення та прибуття поїздів "Укрзалізниці" у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу", - йдеться у повідомленні.
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