В «Укрзалізниці» розповіли, як курсуватимуть поїзди в день переходу на літній час

В Україні у ніч на неділю, 28 березня, переводять годинники на літній час. В "Укрзалізниці" пояснили, як курсуватимуть поїзди в день переходу на літній час.Про це повідомляють на офіційній сторінці УЗ."У зв’язку з переходом на літній час 28 березня 2021 року о 03:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину вперед. Час відправлення та прибуття поїздів "Укрзалізниці" у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу", - йдеться у повідомленні.