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На Львівщині матір оштрафували за прогуляні уроки сина

На Львівщині матір оштрафували за прогуляні уроки сина
Червоноградський міський суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків місцеву мешканку Марію Б., син якої прогуляв майже 700 уроків.

Через це жінці доведеться сплатити 1,7 тис. грн штрафу, - повідомляє Zaxid.net.

Як вказано у постанові суду, малолітній син Марії Б. навчається у Червоноградському НВК №10. Із вересня 2020 року до кінця лютого 2021 року хлопець без поважних причин прогуляв 691 урок. У постанові суду не вказано, скільки років хлопцю, однак, згідно з законом, малолітньою вважається дитина, що не досягла 14 років.

На матір малолітнього склали адмінпротокол про неналежне виконання батьківських обов’язків. Суддя Неля Отчак визнала її винною та оштрафувала на 1,7 тис. грн. Також з жінки стягнули 454 грн судового збору.

Додамо, що Марія Б. не вперше притягається до адміністративної відповідальності через свого сина. Раніше її також штрафували через крадіжки сина, неправдивий виклик «швидкої» та прогули в школі.

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Теги: суд, штраф, прогули
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