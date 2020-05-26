Чим багата посадовиця, що відповідає за фінанси в Луцьку

Лілія Єлова у 2020 році заробила 471 205 гривень, тобто приблизно 39 тисяч у місяць.



Про це йдеться в



Лілія Єлова володіє земельною ділянкою на 0,7362 га, 0,0428 га, 0,2499 га та будинком площею 51,9 кв. м у Прилуцькому. Спільно з чоловіком Ярославом та Віктором Єловим має квартиру в Луцьку на 45,9 кв. м. Ярослав Єлов також має право власності на квартиру в Луцьку площею 35,1 кв. м, землю у Рованцях на 0,18 га.



Луцька посадовиця у 2020 році заробила 471 205 гривень, тобто приблизно 39 тисяч у місяць, отримала 1004 гривні гонорару від ВНУ імені Лесі Українки та майже 5 тисяч процентів від банку. Ярослав Єлов за рік у ЦНАПі заробив 156203 гривні та отримав 25800 гривень пенсії.



Лілія Єлова зберігає на банківських рахунках 793 долари, 2100 євро, 60,5 тисячі гривень. Її чоловік має на рахунках 1726 доларів, 1560 євро та 26259 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директорка департаменту фінансів та бюджету Луцькрадиу 2020 році заробила 471 205 гривень, тобто приблизно 39 тисяч у місяць.Про це йдеться в електронній декларації , опублікованій на сайті НАЗК.Лілія Єлова володіє земельною ділянкою на 0,7362 га, 0,0428 га, 0,2499 га та будинком площею 51,9 кв. м у Прилуцькому. Спільно з чоловікомта Віктором Єловим має квартиру в Луцьку на 45,9 кв. м. Ярослав Єлов також має право власності на квартиру в Луцьку площею 35,1 кв. м, землю у Рованцях на 0,18 га.Луцька посадовиця у 2020 році заробила 471 205 гривень, тобто приблизно 39 тисяч у місяць, отримала 1004 гривні гонорару від ВНУ імені Лесі Українки та майже 5 тисяч процентів від банку. Ярослав Єлов за рік у ЦНАПі заробив 156203 гривні та отримав 25800 гривень пенсії.Лілія Єлова зберігає на банківських рахунках 793 долари, 2100 євро, 60,5 тисячі гривень. Її чоловік має на рахунках 1726 доларів, 1560 євро та 26259 гривень.

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