На Буковині сталась жахлива аварія: загинув 20-річний хлопець, четверо травмувались

На Буковині сталася ДТП, в яких травмувалися декілька осіб. Один із потерпілих помер.Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Недобоївці Дністровського району надійшло до поліції 28 березня, - пише відділ комунікації поліції Чернівецької області.Попередньо правоохоронці встановили, що 22-річний водій Opel Astra, здійснюючи розворот, допустив зіткнення із автомобілем Fiat Ducato, яким керував 31-річний житель Хмельницької області.Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався водій Opel Astra та четверо його пасажирів віком від 14 до 27 років. Під час надання медичної допомоги 20-річний пасажир автомобіля помер.За цим фактом слідчі поліції вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.