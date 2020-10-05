У Луцьку розшукують 11-річного школяра

Прозновського Назара Сергійовича.



Про це інформує "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" на сторінці у фейсбуці.



Зазначається, що сьогодні, 31 березня, в поліцію надійшло повідомлення про те, що 30 березня близько 08:00 пішов до школи та до цього часу додому не повернувся малолітній Прозновський Назар Сергійович. До слова,



Прикмети: середньої тілобудови, волосся темно-русе, має проблеми із зором (косить одне око). Був одягнений: куртка синього кольору, кепка темно-синього кольору, джинси чорного кольору. При собі, можливо, мав шкільний рюкзак синього кольору.



У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування малолітнього просять телефонувати за номерами телефонів: 0504845324 або 102.

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