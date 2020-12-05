Квартира, Ford і цінні папери: що нажив міський голова Нововолинська

Борис Карпус задекларував 667 886 гривень доходу за 2020 рік.



Про це йдеться в



У власності Бориса Карпуса - квартира в Нововолинську на 61,2 кв. м.



Їздить мер Нововолинська на Ford Focus 2006 року випуску.



Має Карпус 100 цінний паперів, набутих у 2019 році. Номінальна вартість папера - 100 гривень.



У 2020 році Борис Карпус зробив 609 052 гривні як підприємець, 58 834 гривні, будучи міським головою, а також отримав кілька тисяч процентів від банку. Його дружина Тетяна отримала 19780 гривень допомоги при народженні дитини та заробила 3 442 700 гривень як підприємиця.



Готівкою тримає мер Нововолинська 3000 доларів, на рахунках у банку - понад 25 тисяч гривень та 11 932 долари, тобто понад мільйон гривень. Тетяна Карпус має 2500 доларів готівкою, на банківських рахунках - понад 31 тисячу гривень та 1380 доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міський голова Нововолинськазадекларував 667 886 гривень доходу за 2020 рік.Про це йдеться в електронній декларації , оприлюдненій на сайті НАЗК.У власності Бориса Карпуса - квартира в Нововолинську на 61,2 кв. м.Їздить мер Нововолинська на Ford Focus 2006 року випуску.Має Карпус 100 цінний паперів, набутих у 2019 році. Номінальна вартість папера - 100 гривень.У 2020 році Борис Карпус зробив 609 052 гривні як підприємець, 58 834 гривні, будучи міським головою, а також отримав кілька тисяч процентів від банку. Його дружина Тетяна отримала 19780 гривень допомоги при народженні дитини та заробила 3 442 700 гривень як підприємиця.Готівкою тримає мер Нововолинська 3000 доларів, на рахунках у банку - понад 25 тисяч гривень та 11 932 долари, тобто понад мільйон гривень. Тетяна Карпус має 2500 доларів готівкою, на банківських рахунках - понад 31 тисячу гривень та 1380 доларів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію