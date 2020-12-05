Квартира, Ford і цінні папери: що нажив міський голова Нововолинська
Сьогодні, 17:49
Міський голова Нововолинська Борис Карпус задекларував 667 886 гривень доходу за 2020 рік.
Про це йдеться в електронній декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.
У власності Бориса Карпуса - квартира в Нововолинську на 61,2 кв. м.
Їздить мер Нововолинська на Ford Focus 2006 року випуску.
Має Карпус 100 цінний паперів, набутих у 2019 році. Номінальна вартість папера - 100 гривень.
У 2020 році Борис Карпус зробив 609 052 гривні як підприємець, 58 834 гривні, будучи міським головою, а також отримав кілька тисяч процентів від банку. Його дружина Тетяна отримала 19780 гривень допомоги при народженні дитини та заробила 3 442 700 гривень як підприємиця.
Готівкою тримає мер Нововолинська 3000 доларів, на рахунках у банку - понад 25 тисяч гривень та 11 932 долари, тобто понад мільйон гривень. Тетяна Карпус має 2500 доларів готівкою, на банківських рахунках - понад 31 тисячу гривень та 1380 доларів.
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Про це йдеться в електронній декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.
У власності Бориса Карпуса - квартира в Нововолинську на 61,2 кв. м.
Їздить мер Нововолинська на Ford Focus 2006 року випуску.
Має Карпус 100 цінний паперів, набутих у 2019 році. Номінальна вартість папера - 100 гривень.
У 2020 році Борис Карпус зробив 609 052 гривні як підприємець, 58 834 гривні, будучи міським головою, а також отримав кілька тисяч процентів від банку. Його дружина Тетяна отримала 19780 гривень допомоги при народженні дитини та заробила 3 442 700 гривень як підприємиця.
Готівкою тримає мер Нововолинська 3000 доларів, на рахунках у банку - понад 25 тисяч гривень та 11 932 долари, тобто понад мільйон гривень. Тетяна Карпус має 2500 доларів готівкою, на банківських рахунках - понад 31 тисячу гривень та 1380 доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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