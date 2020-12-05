вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Квартира, Ford і цінні папери: що нажив міський голова Нововолинська

Квартира, Ford і цінні папери: що нажив міський голова Нововолинська
Міський голова Нововолинська Борис Карпус задекларував 667 886 гривень доходу за 2020 рік.

Про це йдеться в електронній декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.

У власності Бориса Карпуса - квартира в Нововолинську на 61,2 кв. м.

Їздить мер Нововолинська на Ford Focus 2006 року випуску.

Має Карпус 100 цінний паперів, набутих у 2019 році. Номінальна вартість папера - 100 гривень.

У 2020 році Борис Карпус зробив 609 052 гривні як підприємець, 58 834 гривні, будучи міським головою, а також отримав кілька тисяч процентів від банку. Його дружина Тетяна отримала 19780 гривень допомоги при народженні дитини та заробила 3 442 700 гривень як підприємиця.

Готівкою тримає мер Нововолинська 3000 доларів, на рахунках у банку - понад 25 тисяч гривень та 11 932 долари, тобто понад мільйон гривень. Тетяна Карпус має 2500 доларів готівкою, на банківських рахунках - понад 31 тисячу гривень та 1380 доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: декларація, Борис Карпус, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині школярі переходять на «дистанційку»
Сьогодні, 17:55
Квартира, Ford і цінні папери: що нажив міський голова Нововолинська
Сьогодні, 17:49
У Луцьку підприємство має сплатити понад 8 мільйонів гривень за забруднення повітря
Сьогодні, 17:38
На Волині шукають працівників у державні нотаріальні контори
Сьогодні, 17:28
Дві лучанки, що виховали по 5 дітей, можуть стати «матерями-героїнями»
Сьогодні, 17:19
Схожі новини
Новообраний міський голова Нововолинська показав скромну декларацію Новообраний міський голова Нововолинська показав скромну декларацію
05 грудень, 2020, 12:04
Мер ще одного міста на Волині вийшов чистити місто від снігу лопатою. ФОТО Мер ще одного міста на Волині вийшов чистити місто від снігу лопатою. ФОТО
09 лютий, 16:29
Ремонтувала літаки і була секретарем райради: жінка з Волині святкує 100-річчя Ремонтувала літаки і була секретарем райради: жінка з Волині святкує 100-річчя
08 лютий, 13:03
«Неподобство»: після обурення людей ялинку у місті на Волині «переодягнуть». ФОТО «Неподобство»: після обурення людей ялинку у місті на Волині «переодягнуть». ФОТО
17 грудень, 2020, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ТОП-7 недорогих покупок, які допоможуть створити «дорогий» образ*
Сьогодні, 18:01
 0
У громаді на Волині школярі переходять на «дистанційку»
Сьогодні, 17:55
 0
Квартира, Ford і цінні папери: що нажив міський голова Нововолинська
Сьогодні, 17:49
 0
У Луцьку підприємство має сплатити понад 8 мільйонів гривень за забруднення повітря
Сьогодні, 17:38
 0
На Волині шукають працівників у державні нотаріальні контори
Сьогодні, 17:28
 0
Медіа
відео
1/8