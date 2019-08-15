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Дві лучанки, що виховали по 5 дітей, можуть стати «матерями-героїнями»

Дві лучанки, що виховали по 5 дітей, можуть стати «матерями-героїнями»
У Луцьку двох багатодітних жінок пропонують до відзначення почесним званням «Мати-героїня».

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.

За вагомий внесок у справу виховання дітей, підвищення авторитету української родини та самовіддану материнську працю пропонують рекомендувати для представлення до відзначення почесним званням «Мати-героїня» двох жінок.

Йдеться про Дубік Аллу Володимирівну, яка народила та виховала п’ятьох дітей, а також Теглівець Світлану Василівну, яка теж народила та виховала п’ятьох дітей.


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Теги: мати-героїня, діти, Луцьк
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