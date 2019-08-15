Дві лучанки, що виховали по 5 дітей, можуть стати «матерями-героїнями»





Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.



За вагомий внесок у справу виховання дітей, підвищення авторитету української родини та самовіддану материнську працю пропонують рекомендувати для представлення до відзначення почесним званням «Мати-героїня» двох жінок.



Йдеться про Дубік Аллу Володимирівну, яка народила та виховала п’ятьох дітей, а також Теглівець Світлану Василівну, яка теж народила та виховала п’ятьох дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку двох багатодітних жінок пропонують до відзначення почесним званням «Мати-героїня».Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.За вагомий внесок у справу виховання дітей, підвищення авторитету української родини та самовіддану материнську працю пропонують рекомендувати для представлення до відзначення почесним званням «Мати-героїня» двох жінок.Йдеться про, яка народила та виховала п’ятьох дітей, а також, яка теж народила та виховала п’ятьох дітей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію