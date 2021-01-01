Судитимуть членів банди, які збували на Волині крадений ліс із інших областей

На Волині розслідують діяльність організованої групи крадіїв лісу.Слідство вважає, що троє жителів міста Рівне упродовж вересня 2020 року здійснили незаконні порубки дубів у лісах Рівненської, Житомирської та Тернопільської областей, а здобуту в такий спосіб деревину збули на території Волині, - інформує пресслужба прокуратури Волині.Таким чином члени банди державним лісовим підприємствам та Бродівській виробничій дільниці ВСП «Львівська дистанція захисних лісонасаджень» регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» заподіяли шкоду на загальну суму 314 тисяч гривень.Усім їм повідомили про підозру у вчинені цих злочинів та обрали запобіжні заходи.Під час обшуків, проведених за місцем проживання підозрюваних, вилучили три автомобілі, електропилу, 20 мобільних телефонів та інші засоби злочинної діяльності.На вилучене майно наклали арешт. Триває досудове розслідування.