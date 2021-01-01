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У Луцьку активісти та нацгвардійці замалювали майже 200 інтернет-посилань з продажу наркотиків

У Луцьку активісти та нацгвардійці замалювали майже 200 інтернет-посилань з продажу наркотиків
Військовослужбовці військової частини 1141 Національної гвардії України долучилися до квесту із замальовування реклами наркотиків в Луцьку, що організували молоді активісти.

Про це повідомляють на сторінці луцьких нацгвардійців.

Напередодні нацгвардійці надали фотографії з адресами розміщення наркореклами. Учасники квесту повинні були за визначений час знайти вказані локації та замалювати надписи. За час проведення квесту майже 200 посилань на ресурси, де можна придбати наркотичні речовини, замалювали активісти та небайдужі лучани.

«Таку рекламу можна побачити скрізь по місту: на парканах, зупинках, будинках. Хто завгодно може запросто купити наркотики через ці джерела. Тому наше завдання – не дати їм зробити цього та максимально очистити місто від подібних надписів. І чим більше реклами буде замальовано, тим чистішим буде Луцьк - тим здоровіша буде наша нація», - наголосив заступник командира роти з роботи з особовим складом військової частини 1141 лейтенант Віталій Пліско.

Луцькі гвардійці й надалі у співпраці з молоддю продовжуватимуть впроваджувати нові ініціативи, спрямовані на очищення міста від вбивчого рекламного сміття, підкресли у пресслужбі НГУ м. Луцьк.

У Луцьку активісти та нацгвардійці замалювали майже 200 інтернет-посилань з продажу наркотиків
У Луцьку активісти та нацгвардійці замалювали майже 200 інтернет-посилань з продажу наркотиків

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Теги: реклама наркотиків, Луцьк, нацгвардійці, квест
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