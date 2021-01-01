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У громаді поблизу Луцька активісти висадили ліс. ФОТО

У громаді поблизу Луцька активісти висадили ліс. ФОТО
Цими вихідними депутати, місцеві мешканці, громадські активісти Боратинської громади зібралися разом на березі річки Чорногузка, аби висадити ліс.

Про це повідомляють на сайті громади.

Організатором акції став місцевий депутат Сергій Ільюк, цьогоріч до ініціативи також долучилися його колеги Юрій Цейко та Олександр Васильчук. Учасниками акції із озеленення також стали активні жителі села Анжела та Арсен Шуміки, Анна Сюйва, Валентин Мазурець, Сергій та Валентина Романюки, Ярослав Кудра, Андрій і Тарас Осадчі.

«Минулоріч ми заклали молодий ліс у Голишеві, тоді висадили близько 6 тисяч саджанців, – розповідає Сергій Ільюк. – Ідея щодо озеленення території прийшлася до вподоби місцевим, тож цього року вирішили продовжити справу – наразі висадили 200 саджанців сосни і дуба. Приємно, що люди активні, долучаються. Впевнений, що спільними зусиллями усе вдасться».

У громаді поблизу Луцька активісти висадили ліс. ФОТО
У громаді поблизу Луцька активісти висадили ліс. ФОТО
У громаді поблизу Луцька активісти висадили ліс. ФОТО
У громаді поблизу Луцька активісти висадили ліс. ФОТО

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Теги: ліс, озеленення, Боратинська громада
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