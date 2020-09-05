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Зі «Старого Луцька» пішов баскетболіст

Зі «Старого Луцька» пішов баскетболіст
Баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет» припинив співпрацю з Юрієм Крамаром.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

"Захисник Юрій Крамар більше не виступатиме за нашу команду. Дякуємо Юрію за співпрацю та професіоналізм. Бажаємо розвиватися, прогресувати та швидко знайти новий клуб", - йдеться у повідомленні.

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Теги: баскетбол, Волинь, спорт
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