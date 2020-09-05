Зі «Старого Луцька» пішов баскетболіст





Про це йдеться на офіційному сайті клубу.



"Захисник Юрій Крамар більше не виступатиме за нашу команду. Дякуємо Юрію за співпрацю та професіоналізм. Бажаємо розвиватися, прогресувати та швидко знайти новий клуб", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет» припинив співпрацю з Юрієм Крамаром.Про це йдеться на офіційному сайті клубу."Захисник Юрій Крамар більше не виступатиме за нашу команду. Дякуємо Юрію за співпрацю та професіоналізм. Бажаємо розвиватися, прогресувати та швидко знайти новий клуб", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію