Українські поліцейські працюватимуть в Катарі на ЧС-2022
Сьогодні, 00:15
Українські поліціянти будуть гарантувати порядок під час проведення в Катарі чемпіонату світу з футболу у 2022 році.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, - пише УНІАН.
Правоохоронні органи України будуть ділитися своїм досвідом з катарцями.
"У наступному році буде чемпіонат світу з футболу в державі Катар і наші поліціянти поїдуть допомагати в забезпеченні безпеки на вулицях Катару протягом чемпіонату світу. Наших вже беруть як найкращих", - розповів Зеленський.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Twitter підтвердив цю інформацію.
Українська поліція може поділитися подібним досвідом, оскільки у 2018 році в Києві відбувався фінал Ліги чемпіонів, де правоохоронні органи ретельно пильнували порядок.
Нагадаємо, що ЧС в Катарі відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022.
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, - пише УНІАН.
Правоохоронні органи України будуть ділитися своїм досвідом з катарцями.
"У наступному році буде чемпіонат світу з футболу в державі Катар і наші поліціянти поїдуть допомагати в забезпеченні безпеки на вулицях Катару протягом чемпіонату світу. Наших вже беруть як найкращих", - розповів Зеленський.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Twitter підтвердив цю інформацію.
Українська поліція може поділитися подібним досвідом, оскільки у 2018 році в Києві відбувався фінал Ліги чемпіонів, де правоохоронні органи ретельно пильнували порядок.
Нагадаємо, що ЧС в Катарі відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022.
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