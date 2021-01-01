Українські поліцейські працюватимуть в Катарі на ЧС-2022





Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, - пише



Правоохоронні органи України будуть ділитися своїм досвідом з катарцями.



"У наступному році буде чемпіонат світу з футболу в державі Катар і наші поліціянти поїдуть допомагати в забезпеченні безпеки на вулицях Катару протягом чемпіонату світу. Наших вже беруть як найкращих", - розповів Зеленський.



Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Twitter підтвердив цю інформацію.



Українська поліція може поділитися подібним досвідом, оскільки у 2018 році в Києві відбувався фінал Ліги чемпіонів, де правоохоронні органи ретельно пильнували порядок.



Нагадаємо, що ЧС в Катарі відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські поліціянти будуть гарантувати порядок під час проведення в Катарі чемпіонату світу з футболу у 2022 році.Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, - пише УНІАН Правоохоронні органи України будуть ділитися своїм досвідом з катарцями."У наступному році буде чемпіонат світу з футболу в державі Катар і наші поліціянти поїдуть допомагати в забезпеченні безпеки на вулицях Катару протягом чемпіонату світу. Наших вже беруть як найкращих", - розповів Зеленський.Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Twitter підтвердив цю інформацію.Українська поліція може поділитися подібним досвідом, оскільки у 2018 році в Києві відбувався фінал Ліги чемпіонів, де правоохоронні органи ретельно пильнували порядок.Нагадаємо, що ЧС в Катарі відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022.

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