Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 6 квітня
Сьогодні, 09:19
Курс долара у Луцьку станом на 6 квітня 2021 року такий: купівля – 27.65, а продаж – 27.78.
Євро при купівлі становить – 32.65, продажу – 32.90.
Курс російського рубля: купівля – 0.31, продаж – 0.33.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.05, продаж – 7.12.
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Євро при купівлі становить – 32.65, продажу – 32.90.
Курс російського рубля: купівля – 0.31, продаж – 0.33.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.05, продаж – 7.12.
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