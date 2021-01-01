Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 7 квітня: перелік адрес
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Устилуг
кафе Луга
Ресторан "Зустріч"
молитовний будинок, КНС
м. Устилуг
вул. Шевченка 1-15,4-22,
Матросова 1-9,
Володимирська
Пархоменка 1-33,6-32,
Левінцова
Набережна 2,5
Грушевського 3-15,4-14,
ж/б ПМК
Горохівський район
1. 9:00-17:00
с.Мирне вул.Леніна, Набережна
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холиська (Щорса),буд.1-30
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-559 8:30-17:00 с.Дачне
вул.Молодіжка,2-20/парні8,1-7/непарні/,35, вул.Ів.Франка,2-10/парні/,вул.Залізнична,29,31,33
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-61 8:30-17:00 с.Пальче
вул.Перемоги,буд.1-43, вул.Перемоги,буд.44-77
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-266 8:30-17:00 дачний масив СТ"Вишенька"
5. ПЛ0,4 кВ від КТП-265 8:30-17:00 дачний масив СТ"Вишенька"
6. ПЛ0,4 кВ від КТП-547 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Озерна
(Пархоменка),вул.Промислова, вул.Дружби,вул.Молодіжна,
вул.Наливайка, вул.Озерна (Пархоменка),29, вул.Наливайка,6
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 9:00-17:00
Витязь
Контора бджільництва
Райсанстанція
Експрес нерухомість
Управління екології
вул.Підгаєцька
вул.Теремнівська (частково)
вул. Рівненська, 137-141
2. 9:00-12:00
Київська площа 11 вв№2
Бойлерна вв №2
Дитячий садок №7 вв №2
Волинянка (Вінки)
Гаражі,Глушець 51
Магазин (Орхідея)
Перукарня ( Каре) Волі 74
пр. Волі, 68
Вуличне освітлення
ТзОВ Факторія вв №2
Поліклініка вв №2
КонцентраторАТС Укртелеком вв №2
Поліклініка вв№2 освітлення
вул. Кременецька (частково)
вул. Острозька (частково)
вул. Олицька (частково)
вул. Дубнівська 70-74.
Луцький район
1. 9:30–17:00
КНС с. Княгининок
ФОП Чилій Ю.П. – цех
ФОП Богданович Ю.В. – база
ФОП Асютін В.А. – цех
ФОП Камець М.М. – склад
ФОП Курилін І.А. – склад с.Княгининок, вул.Інтернатська, Бригадний двір
2. 10:00–17:00
ОК «Криниця» - артсвердловина с. Боголюби, вул.40 р Перемоги, Тиха
3. 9:30–17:00
ФОП Гарбарук О.О. – магазин
Теремнівське СТ – магазин
ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр
ФОП Даниленко О.О. – готель
ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик
Церква с. Липини
Артсвердловина с. Липини
ФОП Гнездецький В.В. - цех с.Липини, вул.Шевченка, Центральна, Ветеранів
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-18:00
Шацьке міжрайонне управління водного господарства
смт.Шацьк
вул. Л.Українки, В.Стуса, Волі
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 10:00-17:00
КТП-29, с. Галузія - ФОП Біланчук В.М. (ларьок), Галузійська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-339, Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-372.
КТП-421, с. Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство".
КТП-431, с. Галузія - Районний відділ освіти (школа).
КТП-432.
КТП-536, с. Прилісне – ФОП Киричик.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-217, Л-1 09:00-20:00 ФОП Борисюк Н.М. (кіоск). с.Прилісне
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-18 10:00-17:00 Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, с.Оконськ
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
1.
10:00-12:00
с.Гута
2. КТП-390 13:00-15:00
с.Гута
3. КТП-362 10:00-16:00
ФОП Свидунович Микола Лукич
с.Гірники
4. КТП-398 Л-1 9:30-17:00 ФАП с.Комарово с.Комарово
5. КТП-319 Л-1 9:30-12:00 Заболоття вул.Молодіжна
6. КТП-319 Л-2 13:00-16:30 Заболоття вул.Молодіжна
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2.
9:00-17:00
с.Береськ, дитячий садок, церква,
поштове відділення
с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3. 9:00-17:00
с. Уляники, вул. Сибірська,
4. 9:00-17:00
с.Мирославка, ФАП
с.Мирославка, вул.Зелена
5.
9:00-17:00
с. Копачівка,
вул. Рожищенська, 55-87,
6.
ПЛ-0,4кВ ТП-36071
9:00-17:00 м.Рожище вул.Промислова
40-76(парні)
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36420 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Чехова,21,33,
16-67.
8.
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9. КТП-36250 9:00-17:00 с.Рудня, вул. Сонячна, Садова
Залізнична, Квітнева
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. Церква
СТ Рожище
Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-15
Старовижівський район
1. 9:30-16:00
с.Дубечно
Х-р Тараси
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Устилуг
кафе Луга
Ресторан "Зустріч"
молитовний будинок, КНС
м. Устилуг
вул. Шевченка 1-15,4-22,
Матросова 1-9,
Володимирська
Пархоменка 1-33,6-32,
Левінцова
Набережна 2,5
Грушевського 3-15,4-14,
ж/б ПМК
Горохівський район
1. 9:00-17:00
с.Мирне вул.Леніна, Набережна
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холиська (Щорса),буд.1-30
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-559 8:30-17:00 с.Дачне
вул.Молодіжка,2-20/парні8,1-7/непарні/,35, вул.Ів.Франка,2-10/парні/,вул.Залізнична,29,31,33
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-61 8:30-17:00 с.Пальче
вул.Перемоги,буд.1-43, вул.Перемоги,буд.44-77
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-266 8:30-17:00 дачний масив СТ"Вишенька"
5. ПЛ0,4 кВ від КТП-265 8:30-17:00 дачний масив СТ"Вишенька"
6. ПЛ0,4 кВ від КТП-547 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Озерна
(Пархоменка),вул.Промислова, вул.Дружби,вул.Молодіжна,
вул.Наливайка, вул.Озерна (Пархоменка),29, вул.Наливайка,6
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 9:00-17:00
Витязь
Контора бджільництва
Райсанстанція
Експрес нерухомість
Управління екології
вул.Підгаєцька
вул.Теремнівська (частково)
вул. Рівненська, 137-141
2. 9:00-12:00
Київська площа 11 вв№2
Бойлерна вв №2
Дитячий садок №7 вв №2
Волинянка (Вінки)
Гаражі,Глушець 51
Магазин (Орхідея)
Перукарня ( Каре) Волі 74
пр. Волі, 68
Вуличне освітлення
ТзОВ Факторія вв №2
Поліклініка вв №2
КонцентраторАТС Укртелеком вв №2
Поліклініка вв№2 освітлення
вул. Кременецька (частково)
вул. Острозька (частково)
вул. Олицька (частково)
вул. Дубнівська 70-74.
Луцький район
1. 9:30–17:00
КНС с. Княгининок
ФОП Чилій Ю.П. – цех
ФОП Богданович Ю.В. – база
ФОП Асютін В.А. – цех
ФОП Камець М.М. – склад
ФОП Курилін І.А. – склад с.Княгининок, вул.Інтернатська, Бригадний двір
2. 10:00–17:00
ОК «Криниця» - артсвердловина с. Боголюби, вул.40 р Перемоги, Тиха
3. 9:30–17:00
ФОП Гарбарук О.О. – магазин
Теремнівське СТ – магазин
ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр
ФОП Даниленко О.О. – готель
ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик
Церква с. Липини
Артсвердловина с. Липини
ФОП Гнездецький В.В. - цех с.Липини, вул.Шевченка, Центральна, Ветеранів
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-18:00
Шацьке міжрайонне управління водного господарства
смт.Шацьк
вул. Л.Українки, В.Стуса, Волі
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 10:00-17:00
КТП-29, с. Галузія - ФОП Біланчук В.М. (ларьок), Галузійська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-339, Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-372.
КТП-421, с. Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство".
КТП-431, с. Галузія - Районний відділ освіти (школа).
КТП-432.
КТП-536, с. Прилісне – ФОП Киричик.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-217, Л-1 09:00-20:00 ФОП Борисюк Н.М. (кіоск). с.Прилісне
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-18 10:00-17:00 Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, с.Оконськ
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
1.
10:00-12:00
с.Гута
2. КТП-390 13:00-15:00
с.Гута
3. КТП-362 10:00-16:00
ФОП Свидунович Микола Лукич
с.Гірники
4. КТП-398 Л-1 9:30-17:00 ФАП с.Комарово с.Комарово
5. КТП-319 Л-1 9:30-12:00 Заболоття вул.Молодіжна
6. КТП-319 Л-2 13:00-16:30 Заболоття вул.Молодіжна
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2.
9:00-17:00
с.Береськ, дитячий садок, церква,
поштове відділення
с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3. 9:00-17:00
с. Уляники, вул. Сибірська,
4. 9:00-17:00
с.Мирославка, ФАП
с.Мирославка, вул.Зелена
5.
9:00-17:00
с. Копачівка,
вул. Рожищенська, 55-87,
6.
ПЛ-0,4кВ ТП-36071
9:00-17:00 м.Рожище вул.Промислова
40-76(парні)
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36420 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Чехова,21,33,
16-67.
8.
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9. КТП-36250 9:00-17:00 с.Рудня, вул. Сонячна, Садова
Залізнична, Квітнева
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. Церква
СТ Рожище
Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-15
Старовижівський район
1. 9:30-16:00
с.Дубечно
Х-р Тараси
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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