Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 7 квітня: перелік адрес

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м. Устилугкафе ЛугаРесторан "Зустріч"молитовний будинок, КНСм. Устилугвул. Шевченка 1-15,4-22,Матросова 1-9,ВолодимирськаПархоменка 1-33,6-32,ЛевінцоваНабережна 2,5Грушевського 3-15,4-14,ж/б ПМК1. 9:00-17:00с.Мирне вул.Леніна, НабережнаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерцівул.Холиська (Щорса),буд.1-302. ПЛ0,4 кВ від КТП-559 8:30-17:00 с.Дачневул.Молодіжка,2-20/парні8,1-7/непарні/,35, вул.Ів.Франка,2-10/парні/,вул.Залізнична,29,31,333. ПЛ0,4 кВ від КТП-61 8:30-17:00 с.Пальчевул.Перемоги,буд.1-43, вул.Перемоги,буд.44-774. ПЛ0,4 кВ від КТП-266 8:30-17:00 дачний масив СТ"Вишенька"5. ПЛ0,4 кВ від КТП-265 8:30-17:00 дачний масив СТ"Вишенька"6. ПЛ0,4 кВ від КТП-547 8:30-17:00 м.Ківерцівул.Озерна(Пархоменка),вул.Промислова, вул.Дружби,вул.Молодіжна,вул.Наливайка, вул.Озерна (Пархоменка),29, вул.Наливайка,6Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00ВитязьКонтора бджільництваРайсанстанціяЕкспрес нерухомістьУправління екологіївул.Підгаєцькавул.Теремнівська (частково)вул. Рівненська, 137-1412. 9:00-12:00Київська площа 11 вв№2Бойлерна вв №2Дитячий садок №7 вв №2Волинянка (Вінки)Гаражі,Глушець 51Магазин (Орхідея)Перукарня ( Каре) Волі 74пр. Волі, 68Вуличне освітленняТзОВ Факторія вв №2Поліклініка вв №2КонцентраторАТС Укртелеком вв №2Поліклініка вв№2 освітленнявул. Кременецька (частково)вул. Острозька (частково)вул. Олицька (частково)вул. Дубнівська 70-74.1. 9:30–17:00КНС с. КнягининокФОП Чилій Ю.П. – цехФОП Богданович Ю.В. – базаФОП Асютін В.А. – цехФОП Камець М.М. – складФОП Курилін І.А. – склад с.Княгининок, вул.Інтернатська, Бригадний двір2. 10:00–17:00ОК «Криниця» - артсвердловина с. Боголюби, вул.40 р Перемоги, Тиха3. 9:30–17:00ФОП Гарбарук О.О. – магазинТеремнівське СТ – магазинФОП Курбанова В.В. – магазинОК «Оселя на Центральній» - гуртожитокФОП Волинець Ю.О. - мед.центрФОП Даниленко О.О. – готельФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчикЦерква с. ЛипиниАртсвердловина с. ЛипиниФОП Гнездецький В.В. - цех с.Липини, вул.Шевченка, Центральна, Ветеранів1. 9:00-18:00Шацьке міжрайонне управління водного господарствасмт.Шацьквул. Л.Українки, В.Стуса, ВоліВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00КТП-29, с. Галузія - ФОП Біланчук В.М. (ларьок), Галузійська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-339, Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).КТП-372.КТП-421, с. Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство".КТП-431, с. Галузія - Районний відділ освіти (школа).КТП-432.КТП-536, с. Прилісне – ФОП Киричик.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-217, Л-1 09:00-20:00 ФОП Борисюк Н.М. (кіоск). с.Прилісне3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-18 10:00-17:00 Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, с.ОконськВимкнень споживачів не заплановано1.10:00-12:00с.Гута2. КТП-390 13:00-15:00с.Гута3. КТП-362 10:00-16:00ФОП Свидунович Микола Лукичс.Гірники4. КТП-398 Л-1 9:30-17:00 ФАП с.Комарово с.Комарово5. КТП-319 Л-1 9:30-12:00 Заболоття вул.Молодіжна6. КТП-319 Л-2 13:00-16:30 Заболоття вул.Молодіжна1. 9:00-17:00с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)2.9:00-17:00с.Береськ, дитячий садок, церква,поштове відділенняс.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська3. 9:00-17:00с. Уляники, вул. Сибірська,4. 9:00-17:00с.Мирославка, ФАПс.Мирославка, вул.Зелена5.9:00-17:00с. Копачівка,вул. Рожищенська, 55-87,6.ПЛ-0,4кВ ТП-360719:00-17:00 м.Рожище вул.Промислова40-76(парні)7. ПЛ-0,4кВ ТП-36420 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Чехова,21,33,16-67.8.ПЛ-0,4кВ ТП-360409:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільницяФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,9. КТП-36250 9:00-17:00 с.Рудня, вул. Сонячна, СадоваЗалізнична, Квітнева10. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. ЦеркваСТ РожищеМагазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-151. 9:30-16:00с.ДубечноХ-р ТарасиВимкнень споживачів не заплановано