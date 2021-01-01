Мокрий сніг та дощ: якою буде погода у Луцьку та Волинській області на Благовіщення





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температурі вночі 0-5⁰ морозу, вдень 3-8⁰ тепла.



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У Луцьку завтра на релігійне свято також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3⁰ морозу, вдень 5-7⁰ тепла.

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