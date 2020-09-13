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У селі поблизу Луцька школярі організували весняну толоку

У селі поблизу Луцька школярі організували весняну толоку
У Коршові Луцького району відбулося традиційне весняне прибирання. Толоку організували місцеві школярі.

Про це повідомляють на сайті Боратинської громади.

Учні прибирали територію поблизу школи, а також очищали від сміття узбіччя при в’їзді у село.

«З радістю долучилися до цієї екологічної акції, – розповідають школярі. – Треба частіше організовувати загальносільські толоки, адже люди завжди прибирають власні домівки та подвір’я, а на те, що діється за межами їх оселі, не зважають. Такі заходи нагадують про те, що кожна людина є господарем – це стосується не лише власної оселі, але й громади загалом».

У селі поблизу Луцька школярі організували весняну толоку
У селі поблизу Луцька школярі організували весняну толоку

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Теги: толока, школярі, приберання, Коршів, Боратинська громада
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