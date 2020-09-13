У селі поблизу Луцька школярі організували весняну толоку
Сьогодні, 19:18
У Коршові Луцького району відбулося традиційне весняне прибирання. Толоку організували місцеві школярі.
Про це повідомляють на сайті Боратинської громади.
Учні прибирали територію поблизу школи, а також очищали від сміття узбіччя при в’їзді у село.
«З радістю долучилися до цієї екологічної акції, – розповідають школярі. – Треба частіше організовувати загальносільські толоки, адже люди завжди прибирають власні домівки та подвір’я, а на те, що діється за межами їх оселі, не зважають. Такі заходи нагадують про те, що кожна людина є господарем – це стосується не лише власної оселі, але й громади загалом».
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Про це повідомляють на сайті Боратинської громади.
Учні прибирали територію поблизу школи, а також очищали від сміття узбіччя при в’їзді у село.
«З радістю долучилися до цієї екологічної акції, – розповідають школярі. – Треба частіше організовувати загальносільські толоки, адже люди завжди прибирають власні домівки та подвір’я, а на те, що діється за межами їх оселі, не зважають. Такі заходи нагадують про те, що кожна людина є господарем – це стосується не лише власної оселі, але й громади загалом».
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