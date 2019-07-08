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Юні футболістки з Володимира–Волинського перемогли на Чемпіонаті України з футзалу

Юні футболістки з Володимира–Волинського перемогли на Чемпіонаті України з футзалу
З 4-го по 6-те квітня у Володимирі-Волинському відбувалась фінальна частина Чемпіонату України з футзалу серед дівочих команд старшої вікової групи 2004-2005 р.н. сезону 2020-2021.Про це повідомляє пресслужба міської ради Володимира-Волинського.

Усього у Чемпіонаті взяли участь вісім команд:
• ДЮСШ-1 (м. Хмельницький);
• ДЮСШ (м. Гоща);
• Збірна ДЮСШ-Петриківка – ДЮСШ-7 (м. Дніпро);
• ДЮСШ (м. Ірпінь);
• “Лідер” (м. Кобеляки);
• Збірна Харківської області;
• “Колос-Соколята” (м. Городенка);
• “Ладомир” (м. Володимир-Волинський).

За результатами змагань бронзовим призером стала команда ДЮСШ м. Ірпінь, срібний призер – «Колос-Соколята» м. Городенка.

Переможцями Чемпіонату України з футзалу серед дівочих команд старшої вікової групи 2004-2005 р.н. сезону 2020-2021 стали футболістки місцевої команди «Ладомир».

В окремих номінаціях перемогу здобули такі гравці:
• “Кращий воротар ЧУ з футзалу серед дівочих команд старшої вікової групи 2004-2005 р.н. сезону 2020-2021″ – Оксана Лапчак (ДЮСШ-1 м. Хмельницький);
• “Кращий бомбардир ЧУ з футзалу серед дівочих команд старшої вікової групи 2004-2005 р.н. сезону 2020-2021″ – Даяна Семків (“Колос-Соколята” м. Городенка);
• “Кращий захисник ЧУ з футзалу серед дівочих команд старшої вікової групи 2004-2005 р.н. сезону 2020-2021″ – Софія Ковшик (ДЮСШ м. Ірпінь);
• “Кращий гравець ЧУ з футзалу серед дівочих команд старшої вікової групи 2004-2005 р.н. сезону 2020-2021″ – Мирослава Невар (“Ладомир” м. Володимир-Волинський).

Юні футболістки з Володимира–Волинського перемогли на Чемпіонаті України з футзалу
Юні футболістки з Володимира–Волинського перемогли на Чемпіонаті України з футзалу
Юні футболістки з Володимира–Волинського перемогли на Чемпіонаті України з футзалу
Юні футболістки з Володимира–Волинського перемогли на Чемпіонаті України з футзалу



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Теги: Ладомир, футзал, перемога, Володимир-Волинський
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