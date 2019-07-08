Юні футболістки з Володимира–Волинського перемогли на Чемпіонаті України з футзалу





Усього у Чемпіонаті взяли участь вісім команд:

• ДЮСШ-1 (м. Хмельницький);

• ДЮСШ (м. Гоща);

• Збірна ДЮСШ-Петриківка – ДЮСШ-7 (м. Дніпро);

• ДЮСШ (м. Ірпінь);

• “Лідер” (м. Кобеляки);

• Збірна Харківської області;

• “Колос-Соколята” (м. Городенка);

• “Ладомир” (м. Володимир-Волинський).



За результатами змагань бронзовим призером стала команда ДЮСШ м. Ірпінь, срібний призер – «Колос-Соколята» м. Городенка.



Переможцями Чемпіонату України з футзалу серед дівочих команд старшої вікової групи 2004-2005 р.н. сезону 2020-2021 стали футболістки місцевої команди «Ладомир».



В окремих номінаціях перемогу здобули такі гравці:

• “Кращий воротар ЧУ з футзалу серед дівочих команд старшої вікової групи 2004-2005 р.н. сезону 2020-2021″ – Оксана Лапчак (ДЮСШ-1 м. Хмельницький);

• “Кращий бомбардир ЧУ з футзалу серед дівочих команд старшої вікової групи 2004-2005 р.н. сезону 2020-2021″ – Даяна Семків (“Колос-Соколята” м. Городенка);

• “Кращий захисник ЧУ з футзалу серед дівочих команд старшої вікової групи 2004-2005 р.н. сезону 2020-2021″ – Софія Ковшик (ДЮСШ м. Ірпінь);

• “Кращий гравець ЧУ з футзалу серед дівочих команд старшої вікової групи 2004-2005 р.н. сезону 2020-2021″ – Мирослава Невар (“Ладомир” м. Володимир-Волинський).









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 4-го по 6-те квітня у Володимирі-Волинському відбувалась фінальна частина Чемпіонату України з футзалу серед дівочих команд старшої вікової групи 2004-2005 р.н. сезону 2020-2021.Про це повідомляє пресслужба міської ради Володимира-Волинського.Усього у Чемпіонаті взяли участь вісім команд:• ДЮСШ-1 (м. Хмельницький);• ДЮСШ (м. Гоща);• Збірна ДЮСШ-Петриківка – ДЮСШ-7 (м. Дніпро);• ДЮСШ (м. Ірпінь);• “Лідер” (м. Кобеляки);• Збірна Харківської області;• “Колос-Соколята” (м. Городенка);• “Ладомир” (м. Володимир-Волинський).За результатами змагань бронзовим призером стала команда ДЮСШ м. Ірпінь, срібний призер – «Колос-Соколята» м. Городенка.Переможцями Чемпіонату України з футзалу серед дівочих команд старшої вікової групи 2004-2005 р.н. сезону 2020-2021 стали футболістки місцевої команди «Ладомир».В окремих номінаціях перемогу здобули такі гравці:• “Кращий воротар ЧУ з футзалу серед дівочих команд старшої вікової групи 2004-2005 р.н. сезону 2020-2021″ –(ДЮСШ-1 м. Хмельницький);• “Кращий бомбардир ЧУ з футзалу серед дівочих команд старшої вікової групи 2004-2005 р.н. сезону 2020-2021″ –(“Колос-Соколята” м. Городенка);• “Кращий захисник ЧУ з футзалу серед дівочих команд старшої вікової групи 2004-2005 р.н. сезону 2020-2021″ –(ДЮСШ м. Ірпінь);• “Кращий гравець ЧУ з футзалу серед дівочих команд старшої вікової групи 2004-2005 р.н. сезону 2020-2021″ –(“Ладомир” м. Володимир-Волинський).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію