«У спірних питаннях завжди читаю законодавство», – голова фракції ЄС у Луцькій райраді

Олександр Радчук.



Про це



Фракція «ЄС» є другою за чисельністю в райраді. До її складу, окрім голови фракції, увійшли ще 8 депутатів: Міненко Сандра Миколаївна, Новак Олександр Юрійович, Сніжко Віталій Вікторович, Бас Інна Леонідівна, Хведчак Леонід Павлович, Сущук Оксана Петрівна, Жданюк Валентин Калинович, Вітовщик Василина Адамівна.



Із головою фракції «Європейська солідарність» Олександром Радчуком поспілкувались про основні пріоритети роботи депутатів, соціальні програми районної ради та спірні питання, які виникли із передачею майна громадам.



Олександр Радчук родом із села Забороль Луцького району. Депутатом є вперше, проте, за його словами, із роботою органів місцевого самоврядування знайомий в силу своєї попередньої зайнятості. Підтримує європейський вектор розвитку країни та активно розвиває волейбол на Волині.



- Хоч я і вперше депутат, але добре орієнтуюся у політичних процесах, у вертикалі влади. Їй я віддав більш 25 років своєї професійної діяльності.



- Олександре Вікторовичу, Ви голова фракції «ЄС», але не є членом цієї партії. Чому?



- Так, я не є членом партії «ЄС», але ця політична сила мені імпонує. Це партія, яка має чіткий вектор розвитку – європейський. Для мене це важливо. Крім того, представники ЄС очолили комісії міжнародної співпраці як в обласній раді, так і Луцькій міській. Нардепи від ЄС так само активно працюють у комітеті міжнародної співпраці.



- Якою бачите Луцьку районну раду нового скликання?



- Новою, в неї є багато перспективних ініціатив, доволі ефективний депутатський корпус, але все впирається в законодавство, яке не визначило повноважень райрад, що робить дещо туманною подальшу діяльність.



Я чітко для себе усвідомлюю, якщо ми нічого не доб’ємося, то після 1 липня частина депутатів перестане ходити на сесії. Ми перетворимось в політичний інструмент і будемо оголошувати лише політичні лозунги.



Ми повинні розуміти, хто ми: комунікатори, організатори у відносинах з громадами чи ведемо стратегічну лінію.



- Які пріоритети у роботі фракції «ЄС» в Луцькій районній раді?



- Ми є другою фракцією в райраді за кількістю депутатів. Не заходимо у жорстку опозицію, підтримуємо будь-які конструктивні рішення, якщо вони адекватні та спрямовані на розвиток громад. Якщо у мене виникають сумніви, я утримуюсь від голосування.



Я керуюсь принципом – у спірних питаннях завжди читати законодавство. Добре, що в нашій фракції є 3 сильних юристи, які до сесії пояснюють нашим депутатам, у чому суть.



Серед наших головних пріоритетів – сприяти громадам у їх розвитку у всіх сферах.





- Луцька районна рада взяла активний курс на реалізацію соціальних проектів, як от «Соціальне житло», яке має намір облаштувати на базі приміщень колишніх ФАПів. Що думаєте про цей проект?



- Програма «Соціальне житло» – дуже гарна ініціатива. Вона не нова, її вже намагалися втілювати кілька разів. Усе впирається в одну річ – фінансування. На жаль, районна рада свого бюджету не має. Ми можемо виступити в ролі координатора і пропонувати громадам втілювати такі програми. Але чи мають громади на це гроші?



Я не впевнений, чи вдасться реалізувати будь-яку програму до кінця, не маючи стратегії. Районна рада повинна мати стратегічну програму розвитку.



- А як щодо ініціативи районної ради надавати пустуючі приміщення шкіл для молоді під бізнес-ідеї?



- Ідея шикарна! Я б додав лише, що надавати треба тим, хто вже має готовий бізнес-проект. При районній раді повинен працювати молодіжний центр – економічний, бізнесовий, будь-який…



Добре, що на сесію виносять питання про створення Молодіжної ради. Я за. У цьому разі районна рада може виступити комунікатором.



- Районна рада також взяла активний курс на наповнення бюджету та ефективне використання майна.



- У нас є перелік об’єктів, але не реєстр, який дав би можливість визначити ефективність використання майна.



Повертаємось до законодавства – ми зобов’язані передати все майно громадам. Але якщо районна рада бачить, що майно, яке дісталося їй у спадок від ліквідованих районів, ефективно не використовувалось і не використовується, то може і сама розпоряджатися ним. У будь-якій ситуації треба шукати правильний юридичний вихід.



- Чи буде фракція «Європейська солідарність» долучатися до пошуку інвесторів для ФАПів, приміщень, які простоюють…



- Український інвестор не хоче вкладати гроші. Проблема – у нашій державі. Якщо інвестор Іван Іванович вкладає 50 тисяч, а ті 50 тисяч, які він заробить, не будуть оподатковані, то його б це зацікавило. Але поки у нас немає чіткого стимулювання бізнесу.



Зламалася така річ, як вертикаль влади. Відсутність діалогу між законодавчою та виконавчою гілками влади привела до такого стану, який є зараз. При всій повазі до Володимира Зеленського, якого обрав народ, він не витягує як президент, а команда біля нього – ще гірша.



Сподіваюсь, що у нас скоро буде новий губернатор, зміниться ставлення та взаємодія між адміністрацією та радою.



- Знаю, що Ви активно пропагуєте та розвиваєте волейбол на Волині. Чому саме цей вид спорту?



- Після того, як став вільнішим від роботи, у мене разом із друзями було велике бажання відродити спорт на Волині – зокрема чоловічий волейбол. Волинь завжди була волейбольною. Ми створили спортивний клуб «Волинський край». Він офіційно зареєстрований, це громадська організація, яка розвиває волейбол, а також спортивну радіопеленгацію. Я сам займався не тільки волейболом, а й спортивною радіопеленгацією, виступав за збірну України. Волинь зараз одна із передових областей у цій галузі. У квітні ми приймаємо Чемпіонат України серед дорослих та юнаків.



Проводжу перемовини із головами ТГ, з деякими вже домовилися, що СК «Волинський край» буде сприяти розвитку волейболу – це Любешівська ТГ, Доросинівська, Торчинська, допрацьовуємо у Нововолинську та Боратинській громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька районна рада 8-го скликання налічує 54 депутати, які представляють інтереси семи політичних сил. Одна з них – партія «Європейська солідарність», головою фракції якої єПро це йдеться на сайті Луцькради.Фракція «ЄС» є другою за чисельністю в райраді. До її складу, окрім голови фракції, увійшли ще 8 депутатів:Із головою фракції «Європейська солідарність» Олександром Радчуком поспілкувались про основні пріоритети роботи депутатів, соціальні програми районної ради та спірні питання, які виникли із передачею майна громадам.Олександр Радчук родом із села Забороль Луцького району. Депутатом є вперше, проте, за його словами, із роботою органів місцевого самоврядування знайомий в силу своєї попередньої зайнятості. Підтримує європейський вектор розвитку країни та активно розвиває волейбол на Волині.- Хоч я і вперше депутат, але добре орієнтуюся у політичних процесах, у вертикалі влади. Їй я віддав більш 25 років своєї професійної діяльності.- Так, я не є членом партії «ЄС», але ця політична сила мені імпонує. Це партія, яка має чіткий вектор розвитку – європейський. Для мене це важливо. Крім того, представники ЄС очолили комісії міжнародної співпраці як в обласній раді, так і Луцькій міській. Нардепи від ЄС так само активно працюють у комітеті міжнародної співпраці.- Новою, в неї є багато перспективних ініціатив, доволі ефективний депутатський корпус, але все впирається в законодавство, яке не визначило повноважень райрад, що робить дещо туманною подальшу діяльність.Я чітко для себе усвідомлюю, якщо ми нічого не доб’ємося, то після 1 липня частина депутатів перестане ходити на сесії. Ми перетворимось в політичний інструмент і будемо оголошувати лише політичні лозунги.Ми повинні розуміти, хто ми: комунікатори, організатори у відносинах з громадами чи ведемо стратегічну лінію.- Ми є другою фракцією в райраді за кількістю депутатів. Не заходимо у жорстку опозицію, підтримуємо будь-які конструктивні рішення, якщо вони адекватні та спрямовані на розвиток громад. Якщо у мене виникають сумніви, я утримуюсь від голосування.Я керуюсь принципом – у спірних питаннях завжди читати законодавство. Добре, що в нашій фракції є 3 сильних юристи, які до сесії пояснюють нашим депутатам, у чому суть.Серед наших головних пріоритетів – сприяти громадам у їх розвитку у всіх сферах.- Програма «Соціальне житло» – дуже гарна ініціатива. Вона не нова, її вже намагалися втілювати кілька разів. Усе впирається в одну річ – фінансування. На жаль, районна рада свого бюджету не має. Ми можемо виступити в ролі координатора і пропонувати громадам втілювати такі програми. Але чи мають громади на це гроші?Я не впевнений, чи вдасться реалізувати будь-яку програму до кінця, не маючи стратегії. Районна рада повинна мати стратегічну програму розвитку.- Ідея шикарна! Я б додав лише, що надавати треба тим, хто вже має готовий бізнес-проект. При районній раді повинен працювати молодіжний центр – економічний, бізнесовий, будь-який…Добре, що на сесію виносять питання про створення Молодіжної ради. Я за. У цьому разі районна рада може виступити комунікатором.- У нас є перелік об’єктів, але не реєстр, який дав би можливість визначити ефективність використання майна.Повертаємось до законодавства – ми зобов’язані передати все майно громадам. Але якщо районна рада бачить, що майно, яке дісталося їй у спадок від ліквідованих районів, ефективно не використовувалось і не використовується, то може і сама розпоряджатися ним. У будь-якій ситуації треба шукати правильний юридичний вихід.- Український інвестор не хоче вкладати гроші. Проблема – у нашій державі. Якщо інвестор Іван Іванович вкладає 50 тисяч, а ті 50 тисяч, які він заробить, не будуть оподатковані, то його б це зацікавило. Але поки у нас немає чіткого стимулювання бізнесу.Зламалася така річ, як вертикаль влади. Відсутність діалогу між законодавчою та виконавчою гілками влади привела до такого стану, який є зараз. При всій повазі до Володимира Зеленського, якого обрав народ, він не витягує як президент, а команда біля нього – ще гірша.Сподіваюсь, що у нас скоро буде новий губернатор, зміниться ставлення та взаємодія між адміністрацією та радою.- Після того, як став вільнішим від роботи, у мене разом із друзями було велике бажання відродити спорт на Волині – зокрема чоловічий волейбол. Волинь завжди була волейбольною. Ми створили спортивний клуб «Волинський край». Він офіційно зареєстрований, це громадська організація, яка розвиває волейбол, а також спортивну радіопеленгацію. Я сам займався не тільки волейболом, а й спортивною радіопеленгацією, виступав за збірну України. Волинь зараз одна із передових областей у цій галузі. У квітні ми приймаємо Чемпіонат України серед дорослих та юнаків.Проводжу перемовини із головами ТГ, з деякими вже домовилися, що СК «Волинський край» буде сприяти розвитку волейболу – це Любешівська ТГ, Доросинівська, Торчинська, допрацьовуємо у Нововолинську та Боратинській громаді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію