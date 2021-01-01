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На «Ягодині» виявили контрабанду брендового одягу на майже 20 мільйонів гривень. ФОТО

На «Ягодині» виявили контрабанду брендового одягу на майже 20 мільйонів гривень. ФОТО
Через українсько-польський кордон замість вживаного одягу намагалися провезти новий, вартістю майже 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

У результаті додаткової перевірки вантажного автомобіля, який слідував в Україну через пункт пропуску «Ягодин», оглядова група прикордонників і митників, із залученням оперативників Луцького загону та співробітниками СБУ, виявили значну кількість «лівого» товару.

Замість вживаного одягу у вантажівці знаходилося 12 662 одиниці нових речей різних брендів, про які у товаросупровідних документах не було й згадки.

Товар вилучилили працівниками Держмитслужби, попередня його вартість майже 20 мільйонів гривень.

Нагадаємо, нещодавно, 5 квітня, на «Ягодині» у гуманітарному вантажі виявили брендовий одяг на понад 25 мільйонів гривень.

На «Ягодині» виявили контрабанду брендового одягу на майже 20 мільйонів гривень. ФОТО
На «Ягодині» виявили контрабанду брендового одягу на майже 20 мільйонів гривень. ФОТО
На «Ягодині» виявили контрабанду брендового одягу на майже 20 мільйонів гривень. ФОТО
На «Ягодині» виявили контрабанду брендового одягу на майже 20 мільйонів гривень. ФОТО
На «Ягодині» виявили контрабанду брендового одягу на майже 20 мільйонів гривень. ФОТО

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Теги: Ягодин, контрабанда, брендовий одяг
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