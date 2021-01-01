На «Ягодині» виявили контрабанду брендового одягу на майже 20 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 19:34
Через українсько-польський кордон замість вживаного одягу намагалися провезти новий, вартістю майже 20 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
У результаті додаткової перевірки вантажного автомобіля, який слідував в Україну через пункт пропуску «Ягодин», оглядова група прикордонників і митників, із залученням оперативників Луцького загону та співробітниками СБУ, виявили значну кількість «лівого» товару.
Замість вживаного одягу у вантажівці знаходилося 12 662 одиниці нових речей різних брендів, про які у товаросупровідних документах не було й згадки.
Товар вилучилили працівниками Держмитслужби, попередня його вартість майже 20 мільйонів гривень.
Нагадаємо, нещодавно, 5 квітня, на «Ягодині» у гуманітарному вантажі виявили брендовий одяг на понад 25 мільйонів гривень.
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Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
У результаті додаткової перевірки вантажного автомобіля, який слідував в Україну через пункт пропуску «Ягодин», оглядова група прикордонників і митників, із залученням оперативників Луцького загону та співробітниками СБУ, виявили значну кількість «лівого» товару.
Замість вживаного одягу у вантажівці знаходилося 12 662 одиниці нових речей різних брендів, про які у товаросупровідних документах не було й згадки.
Товар вилучилили працівниками Держмитслужби, попередня його вартість майже 20 мільйонів гривень.
Нагадаємо, нещодавно, 5 квітня, на «Ягодині» у гуманітарному вантажі виявили брендовий одяг на понад 25 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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