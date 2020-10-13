вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Росія стягнула військову техніку до кордону з Україною, табір зайняв 3 кілометри поля

Росія стягнула військову техніку до кордону з Україною, табір зайняв 3 кілометри поля
Російські розслідувачі з Conflict Intelligence Team (CIT) виявили новий польовий табір російської армії у Воронезькій області біля українського кордону.

Про це розповів керівник CIT Руслан Левієв, - пише Zaxid.net.

«За допомогою відеозаписів місцевих мешканців ми знайшли один польовий табір під Воронежем. Люди гуляли в лісі й вийшли на поле, де розміщена велика кількість важкої техніки, у тому числі танки», – розповів він.

Він уточнив, що табір новий і формується останніми днями, однак вже є достатньо великим. Зі слів місцевих мешканців, це поле довжиною 3-4 км, яке повністю заставлене технікою.

Також там є наметове містечко та навіть польовий шпиталь – намети зі знаком медичної служби – і кухня. Є всі ознаки того, що це буде одне з місць, куди будуть стягуватися війська, розповідає Левієв.

«Таких місць, вочевидь, буде більше одного. Адже в одному місці всю техніку, яка зараз рухається, не розмістити», – додав він.

Зі слів Руслана Левієва, новий військовий табір розташований неподалік України.

«Якщо дорогою, це близько 170 км. Тобто цілком реально для техніки зробити марш-кидок за добу», – уточнив він.

Також є відео від очевидця з колоною бронеавтомобілів «Тигр» та бортових «Камазів» для перевезення людей. Зокрема модифікацій, які зазвичай використовує спецназ та розвідка. Колона рухала з боку польового табору та Воронежа ближче до кордону із Україною.

«Це схоже на відпрацювання сценарію, коли групу розвідки і спецназу засилають ближче до лінії зіткнення, щоб провести рекогносцирування та передати дані в основний табір», – резюмував він.

Розслідувачі також також стверджують, що нинішні переміщення російської армії біля кордонів України є найбільшими з часів боїв за Дебальцеве взимку 2015 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, війна, техніка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія стягнула військову техніку до кордону з Україною, табір зайняв 3 кілометри поля
Сьогодні, 06:29
Визначили, хто очолить володимир-волинський «Полігон»
Сьогодні, 05:27
Серед працюючих українців рівень бідності становить понад 42%
Сьогодні, 04:23
У Чехії чоловік віддав поліції танк та артустановку
Сьогодні, 03:17
У волинському селі зробили капітальний ремонт школи. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
Схожі новини
«Були моменти, коли накипіло і хотів розривати контракт», – Михалик про гру в Росії під час війни «Були моменти, коли накипіло і хотів розривати контракт», – Михалик про гру в Росії під час війни
04 квітень, 17:03
На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ, загинув один військовий На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ, загинув один військовий
18 березень, 16:55
Росія використовує на Донбасі майже всі типи своїх дронів, – розвідка Росія використовує на Донбасі майже всі типи своїх дронів, – розвідка
13 жовтень, 2020, 00:42
Бойовики порушили перемир'я на Донбасі Бойовики порушили перемир'я на Донбасі
27 липень, 2020, 12:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія стягнула військову техніку до кордону з Україною, табір зайняв 3 кілометри поля
Сьогодні, 06:29
 0
Визначили, хто очолить володимир-волинський «Полігон»
Сьогодні, 05:27
 0
Серед працюючих українців рівень бідності становить понад 42%
Сьогодні, 04:23
 0
У Чехії чоловік віддав поліції танк та артустановку
Сьогодні, 03:17
 0
У волинському селі зробили капітальний ремонт школи. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
 0
Медіа
відео
1/8