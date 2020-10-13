Росія стягнула військову техніку до кордону з Україною, табір зайняв 3 кілометри поля

Російські розслідувачі з Conflict Intelligence Team (CIT) виявили новий польовий табір російської армії у Воронезькій області біля українського кордону.Про це розповів керівник CIT, - пише Zaxid.net.«За допомогою відеозаписів місцевих мешканців ми знайшли один польовий табір під Воронежем. Люди гуляли в лісі й вийшли на поле, де розміщена велика кількість важкої техніки, у тому числі танки», – розповів він.Він уточнив, що табір новий і формується останніми днями, однак вже є достатньо великим. Зі слів місцевих мешканців, це поле довжиною 3-4 км, яке повністю заставлене технікою.Також там є наметове містечко та навіть польовий шпиталь – намети зі знаком медичної служби – і кухня. Є всі ознаки того, що це буде одне з місць, куди будуть стягуватися війська, розповідає Левієв.«Таких місць, вочевидь, буде більше одного. Адже в одному місці всю техніку, яка зараз рухається, не розмістити», – додав він.Зі слів Руслана Левієва, новий військовий табір розташований неподалік України.«Якщо дорогою, це близько 170 км. Тобто цілком реально для техніки зробити марш-кидок за добу», – уточнив він.Також є відео від очевидця з колоною бронеавтомобілів «Тигр» та бортових «Камазів» для перевезення людей. Зокрема модифікацій, які зазвичай використовує спецназ та розвідка. Колона рухала з боку польового табору та Воронежа ближче до кордону із Україною.«Це схоже на відпрацювання сценарію, коли групу розвідки і спецназу засилають ближче до лінії зіткнення, щоб провести рекогносцирування та передати дані в основний табір», – резюмував він.Розслідувачі також також стверджують, що нинішні переміщення російської армії біля кордонів України є найбільшими з часів боїв за Дебальцеве взимку 2015 року.