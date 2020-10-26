Волинський рибпатруль під час рейду вилучив з водойми 5 браконьєрських сіток

8 та 9 квітня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля здійснили рейд на водойми Ковельського району.Про це повідомляє Волинський рибпатруль.В ході рибоохоронної роботи на водоймі в с. Перковичі Ковельського району виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили 5 сітних знарядь. Склали відповідний акт.Також обстежили р. Стохід зі старицями та каналами, заказник місцевоого значення «Радошин», водойму в с. Любитів, оз. Ухо поблизу с. Уховецьк, р. Воронка поблизу с. Ворона, р. Турія та Ковельське водосховище. Під час обстеження водойм не виявили порушень правил рибальства або безгосподарських сіток.Волинський рибоохоронний патруль вкотре закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360 78 40.