Герой з Волині став дияконом. ВІДЕО
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Митрополит Луцький і Волинський Михаїл звершив дияконську хіротонію.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив священник Олександр Вронський.
Прийняв дияконство учасник АТО з Волині Руслан Кашаюк.
"Вітаємо студента ВПДА, ветерана російсько-української війни, побратима, а тепер собрата у Христі Ісусі Руслана Кашаюка з дияконською хіротонією! Дякуємо Митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлу за надану можливість послужити Богу і українському народу!
Хорошого служіння тобі брате на Христовій ниві!", - написав Вронський.
Нагадаємо, Руслан Кашаюк протягом двох років був послушником у монастирі. Там він допомагав ченцям по господарству і багато молився. Однак покинув храм, повернувся у рідний Луцьк, а у 2014-му пішов снайпером на передову. Служив у батальйоні «Айдар». У Луганській області він отримав серйозну контузію, через яку на певний час втратив можливість говорити. До нормального життя його повернули образотворче мистецтво та дружина.
Атовець продавав свої картини та ікони заради порятунку інших людей.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив священник Олександр Вронський.
Прийняв дияконство учасник АТО з Волині Руслан Кашаюк.
"Вітаємо студента ВПДА, ветерана російсько-української війни, побратима, а тепер собрата у Христі Ісусі Руслана Кашаюка з дияконською хіротонією! Дякуємо Митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлу за надану можливість послужити Богу і українському народу!
Хорошого служіння тобі брате на Христовій ниві!", - написав Вронський.
Нагадаємо, Руслан Кашаюк протягом двох років був послушником у монастирі. Там він допомагав ченцям по господарству і багато молився. Однак покинув храм, повернувся у рідний Луцьк, а у 2014-му пішов снайпером на передову. Служив у батальйоні «Айдар». У Луганській області він отримав серйозну контузію, через яку на певний час втратив можливість говорити. До нормального життя його повернули образотворче мистецтво та дружина.
Атовець продавав свої картини та ікони заради порятунку інших людей.
Опубліковано Олександром Вронським Неділя, 11 квітня 2021 р.
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