На Волині 17-річний хлопець на зупинці пограбував свого односельчанина
Сьогодні, 10:50
На Волині поліцейські викрили 17-річного хлопця, який пограбував чоловіка.
Так, 11 квітня, до поліції звернувся 32-річний житель Ковельського району. Чоловік повідомив, що напередодні ввечері, на зупинці громадського транспорту, його пограбував односелець. Злодй відібрав у постраждалого мобільний телефон Samsung, вартістю 650 грн, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Співробітники поліції встановили, що грабіж вчинив 18-річний житель Ковельського району, односелець заявника. Телефон вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Так, 11 квітня, до поліції звернувся 32-річний житель Ковельського району. Чоловік повідомив, що напередодні ввечері, на зупинці громадського транспорту, його пограбував односелець. Злодй відібрав у постраждалого мобільний телефон Samsung, вартістю 650 грн, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Співробітники поліції встановили, що грабіж вчинив 18-річний житель Ковельського району, односелець заявника. Телефон вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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