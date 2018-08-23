На Волині 17-річний хлопець на зупинці пограбував свого односельчанина





Так, 11 квітня, до поліції звернувся 32-річний житель Ковельського району. Чоловік повідомив, що напередодні ввечері, на зупинці громадського транспорту, його пограбував односелець. Злодй відібрав у постраждалого мобільний телефон Samsung, вартістю 650 грн, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



Співробітники поліції встановили, що грабіж вчинив 18-річний житель Ковельського району, односелець заявника. Телефон вилучили.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.







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