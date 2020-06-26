вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі 17 квітня влаштовують загальноміську толоку

У Ковелі 17 квітня влаштовують загальноміську толоку
З 15 по 30 квітня у Ковельській громаді проходитиме акція «За чисте довкілля».

Відповідне розпорядження видав міський голова Ігор Чайка, - йдеться на сайті Ковельради.

Будуть проходити роботи з озеленення, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ побутових та інших відходів, прибирання прибудинкових, власних територій, площ, ринків, парків, скверів, вокзалів, стадіонів, вулиць, громадсько-культурних та навчальних закладів, кладовищ, місць масового поховання людей та меморіального комплексу. Це дозволить навести всюди лад і підготуватися до Великодніх свят.

На визначених об’єктах працюватимуть комунальники, працівники підприємств, установ, організацій, колективи навчальних закладів, ОСББ та ЖБК, громадськість.

У рамках акції 17 квітня відбудеться загальноміська толока.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, толока, акція, довкілля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загострення на Донбасі: загинув ще один український воїн
Сьогодні, 13:13
Час купувати житло: весняні пропозиції щодо нерухомості від «Єврохолдінг»*
Сьогодні, 13:05
У Ковелі 17 квітня влаштовують загальноміську толоку
Сьогодні, 13:01
Волинянин змайстрував інкубатор з холодильника
Сьогодні, 12:53
У Фонді соцстрахування назвали причину затримки виплати лікарняних
Сьогодні, 12:28
Схожі новини
У ЖК «Парковий квартал» у Ковелі – акція на 1-кімнатну квартиру. ФОТО. ВІДЕО* У ЖК «Парковий квартал» у Ковелі – акція на 1-кімнатну квартиру. ФОТО. ВІДЕО*
26 червень, 2020, 11:35
«Посади дерево майбутнього»: у Ковелі висадили 60 саджанців з нагоди ювілею школи. ФОТО «Посади дерево майбутнього»: у Ковелі висадили 60 саджанців з нагоди ювілею школи. ФОТО
21 листопад, 2019, 20:56
Як сотні велолюбителів каталися центральними вулицями Ковеля. ФОТО Як сотні велолюбителів каталися центральними вулицями Ковеля. ФОТО
25 травень, 2019, 18:13
У Ковелі влаштували генеральне прибирання міста. ФОТО У Ковелі влаштували генеральне прибирання міста. ФОТО
14 квітень, 2019, 01:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин за вбивство жінки відсидить 8 років
Сьогодні, 14:17
 0
Волинянка покинула бізнес і тепер вчить віднаходити «дзен» у магії ранків
Сьогодні, 14:07
 0
У Торчині будують сучасний спортивний комплекс. ФОТО
Сьогодні, 13:50
 0
У селищі на Волині колишній кінотеатр перетворюється на руїни. ФОТО
Сьогодні, 13:20
 0
Загострення на Донбасі: загинув ще один український воїн
Сьогодні, 13:13
 0
Медіа
відео
1/8