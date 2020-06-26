У Ковелі 17 квітня влаштовують загальноміську толоку
Сьогодні, 13:01
З 15 по 30 квітня у Ковельській громаді проходитиме акція «За чисте довкілля».
Відповідне розпорядження видав міський голова Ігор Чайка, - йдеться на сайті Ковельради.
Будуть проходити роботи з озеленення, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ побутових та інших відходів, прибирання прибудинкових, власних територій, площ, ринків, парків, скверів, вокзалів, стадіонів, вулиць, громадсько-культурних та навчальних закладів, кладовищ, місць масового поховання людей та меморіального комплексу. Це дозволить навести всюди лад і підготуватися до Великодніх свят.
На визначених об’єктах працюватимуть комунальники, працівники підприємств, установ, організацій, колективи навчальних закладів, ОСББ та ЖБК, громадськість.
У рамках акції 17 квітня відбудеться загальноміська толока.
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Відповідне розпорядження видав міський голова Ігор Чайка, - йдеться на сайті Ковельради.
Будуть проходити роботи з озеленення, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ побутових та інших відходів, прибирання прибудинкових, власних територій, площ, ринків, парків, скверів, вокзалів, стадіонів, вулиць, громадсько-культурних та навчальних закладів, кладовищ, місць масового поховання людей та меморіального комплексу. Це дозволить навести всюди лад і підготуватися до Великодніх свят.
На визначених об’єктах працюватимуть комунальники, працівники підприємств, установ, організацій, колективи навчальних закладів, ОСББ та ЖБК, громадськість.
У рамках акції 17 квітня відбудеться загальноміська толока.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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