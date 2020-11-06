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Школярі двох волинських міст так і не пішли у школу після канікул.ВІДЕО

Школярі двох волинських міст так і не пішли у школу після канікул.ВІДЕО
З 12 квітня у Нововолинську усі школи перейшли на дистанційне навчання. Міський голова Борис Карпус каже: такий захід вжили для того, щоб зупинити ріс захворювання на коронавірус.

Попередньо у режимі онлайн школярі навчатимуться впродовж тижня. Суспільне.Волинь поспілкувалося з учнями, педагогами та місцевою владою.

Зі слів міського голови, впродовж двох тижнів у Нововолинську щоденно зростали показники захворюваності на COVID-19. "75% наповненості ліжок. Зараз уже впродовж п’ятниці-неділі ми бачимо, що зупинився цей ріст. Стояло також питання обмеження діяльності закладів торгівлі, але бачимо, що поки такої потреби немає", – каже Борис Карпус.

Перехід на дистанційне навчання у місті сприйняли по різному. Одинадцятикласниця Катерина Лахманюк каже: онлайн-школа дозволить їй більше часу приділити увагу підготовці до ЗНО.
Дівчина навчається у Нововолинському ліцеї №1, тут є 778 вихованців. Найважче онлайн-уроки даються учням молодших класів, хоч для них урок, згідно з санітарними нормами, триває всього 10 хвилин.

Школярі двох волинських міст так і не пішли у школу після канікул.ВІДЕО

"Ми закидаємо теми уроків, відео пояснення, презентації, дитинка переглядає це, а тоді виконує завдання. Важкість в тому, що батьки мають брати участь у цьому, допомагати дітям", – каже вчителька початкових класів Ольга Тодераш.
Школярі двох волинських міст так і не пішли у школу після канікул.ВІДЕО


Зі слів заступниці начальниці обласного управління освіти Тетяни Соломіної, загалом в області 34 школи у Нововолинську та в Ковелі, перейшли на дистанційну форму навчання. 16901 учень – на самоізоляції.



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Теги: Карпус, дистанційне навчання, Нововолинськ, Ковель
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