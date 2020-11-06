Школярі двох волинських міст так і не пішли у школу після канікул.ВІДЕО

Борис Карпус каже: такий захід вжили для того, щоб зупинити ріс захворювання на коронавірус.



Попередньо у режимі онлайн школярі навчатимуться впродовж тижня.



Зі слів міського голови, впродовж двох тижнів у Нововолинську щоденно зростали показники захворюваності на COVID-19. "75% наповненості ліжок. Зараз уже впродовж п’ятниці-неділі ми бачимо, що зупинився цей ріст. Стояло також питання обмеження діяльності закладів торгівлі, але бачимо, що поки такої потреби немає", – каже Борис Карпус.



Перехід на дистанційне навчання у місті сприйняли по різному. Одинадцятикласниця Катерина Лахманюк каже: онлайн-школа дозволить їй більше часу приділити увагу підготовці до ЗНО.

Дівчина навчається у Нововолинському ліцеї №1, тут є 778 вихованців. Найважче онлайн-уроки даються учням молодших класів, хоч для них урок, згідно з санітарними нормами, триває всього 10 хвилин.





"Ми закидаємо теми уроків, відео пояснення, презентації, дитинка переглядає це, а тоді виконує завдання. Важкість в тому, що батьки мають брати участь у цьому, допомагати дітям", – каже вчителька початкових класів Ольга Тодераш.





Зі слів заступниці начальниці обласного управління освіти Тетяни Соломіної, загалом в області 34 школи у Нововолинську та в Ковелі, перейшли на дистанційну форму навчання. 16901 учень – на самоізоляції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 12 квітня у Нововолинську усі школи перейшли на дистанційне навчання. Міський головакаже: такий захід вжили для того, щоб зупинити ріс захворювання на коронавірус.Попередньо у режимі онлайн школярі навчатимуться впродовж тижня. Суспільне.Волинь поспілкувалося з учнями, педагогами та місцевою владою.Зі слів міського голови, впродовж двох тижнів у Нововолинську щоденно зростали показники захворюваності на COVID-19. "75% наповненості ліжок. Зараз уже впродовж п’ятниці-неділі ми бачимо, що зупинився цей ріст. Стояло також питання обмеження діяльності закладів торгівлі, але бачимо, що поки такої потреби немає", – каже Борис Карпус.Перехід на дистанційне навчання у місті сприйняли по різному. Одинадцятикласницякаже: онлайн-школа дозволить їй більше часу приділити увагу підготовці до ЗНО.Дівчина навчається у Нововолинському ліцеї №1, тут є 778 вихованців. Найважче онлайн-уроки даються учням молодших класів, хоч для них урок, згідно з санітарними нормами, триває всього 10 хвилин."Ми закидаємо теми уроків, відео пояснення, презентації, дитинка переглядає це, а тоді виконує завдання. Важкість в тому, що батьки мають брати участь у цьому, допомагати дітям", – каже вчителька початкових класівЗі слів заступниці начальниці обласного управління освіти, загалом в області 34 школи у Нововолинську та в Ковелі, перейшли на дистанційну форму навчання. 16901 учень – на самоізоляції.

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