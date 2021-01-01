Розповіли про стан 11-річної дівчинки, яку у селищі на Волині збило авто





Про це повідомив Ігор Дородних.



Нагадаємо, 11-річна дівчинка з селища Колки напередодні ввечері, 12 квітня, потрапила під колеса автомобіля ВАЗ 2109. Спочатку її госпіталізували до Маневицької районної лікарні, нині перевели до дитячої обласної клінічної.



Стан дитини стабільний, вона перебуває в реанімації, поки хірургічного втручання не потребує. Тривають медичні обстеження та спостереження за її станом здоров'я та самопочуттям, — розповів медичний директор з хірургічної частини Ігор Дородних.



Водій, який здійснив наїзд на дівчинку 63-річний місцевий житель. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження, - розповів речник Нацполіції Волині Олег Плазовський.



Внесли відомсті до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дитину спочатку госпіталізували до Маневицької центральної районної лікарні, а згодом перевели до дитячої обласної. Її стан стабільний.Про це повідомив "Суспільному" медичний директор з хірургічної частиниНагадаємо, 11-річна дівчинка завтомобіля ВАЗ 2109. Спочатку її госпіталізували до Маневицької районної лікарні, нині перевели до дитячої обласної клінічної.Стан дитини стабільний, вона перебуває в реанімації, поки хірургічного втручання не потребує. Тривають медичні обстеження та спостереження за її станом здоров'я та самопочуттям, — розповів медичний директор з хірургічної частини Ігор Дородних.Водій, який здійснив наїзд на дівчинку 63-річний місцевий житель. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження, - розповів речник Нацполіції ВолиніВнесли відомсті до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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