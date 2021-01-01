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Розповіли про стан 11-річної дівчинки, яку у селищі на Волині збило авто

Розповіли про стан 11-річної дівчинки, яку у селищі на Волині збило авто
Дитину спочатку госпіталізували до Маневицької центральної районної лікарні, а згодом перевели до дитячої обласної. Її стан стабільний.

Про це повідомив "Суспільному" медичний директор з хірургічної частини Ігор Дородних.

Нагадаємо, 11-річна дівчинка з селища Колки напередодні ввечері, 12 квітня, потрапила під колеса автомобіля ВАЗ 2109. Спочатку її госпіталізували до Маневицької районної лікарні, нині перевели до дитячої обласної клінічної.

Стан дитини стабільний, вона перебуває в реанімації, поки хірургічного втручання не потребує. Тривають медичні обстеження та спостереження за її станом здоров'я та самопочуттям, — розповів медичний директор з хірургічної частини Ігор Дородних.

Водій, який здійснив наїзд на дівчинку 63-річний місцевий житель. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження, - розповів речник Нацполіції Волині Олег Плазовський.

Внесли відомсті до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України. Триває слідство.


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Теги: Колки, стан дівчинки, поліція, аварія
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