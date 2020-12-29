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Завтра, 15 квітня, частина Луцька залишиться без води

Завтра, 15 квітня, частина Луцька залишиться без води
У Луцьку 15 квітня із 9:00 до 11:00 буде зупинена робота Омелянівської насосної станції у зв’язку із заміною технічного обладнання. Відтак, частина лучан залишаться без води.

Про це повідомляє пресслужба КП "Луцькводоканал".

Зауважують, що без водопостачання лишиться лівобережна частина Луцька від річки Стир, зокрема вулиці Ковельська, починаючи від мосту, а також вулиці Львівська, Володимирська, Чернишевського і всі прилеглі до них вулиці.

У лучан перепрошують за тимчасові незручності.

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Теги: Луцьк, вода, відключення, варте уваги
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