Завтра, 15 квітня, частина Луцька залишиться без води





Про це повідомляє пресслужба КП "Луцькводоканал".



Зауважують, що без водопостачання лишиться лівобережна частина Луцька від річки Стир, зокрема вулиці Ковельська, починаючи від мосту, а також вулиці Львівська, Володимирська, Чернишевського і всі прилеглі до них вулиці.



У лучан перепрошують за тимчасові незручності.



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