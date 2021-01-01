Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 15 квітня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1.09:00-17:00с. Діхтів:вул. Берегова 1, Шахтарська 1-9, 2-8, Шахтарська 10-32, 11-35,2. 09:00-17:00с. Красностав: вул. Центральна 35-49,34-52, Комаровська 1,4,5,8, Вигівська 1-15,2-16,3. 09:00-17:00м. Володимир-Волинський: ТзОВ ПВКФ "Провізор" аптека № 29" Провізор" ФОП Петрик Любов Остапівна Магазин " Арго " Свято-Миколаївська громада УПЦ Миколаївська церква2 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод" кіоск № 14 в. Ковель,ФОП Гнатюк Ірина Іванівна Магазин "Жу-жу",ФОП Федчун Наталія Романівна кіоск "Юніленд" ФОП Станько Олена Володимирівна Магазин "Карат" ФОП Плющ Наталія Миколаївна Аптека,ФОП Войтинська Світлана Іванівна Магазин – бар,ТзОВ "Новинка"Ательє КП"Полігон"вуличне освітлення м. Володимир -Волинський: вул.Ковельська 24-36,44, Крилова 3-15,4-16. Кунцевича 3-19,2-12, Миколаївська 15-23,18,22, Шухевича 6,8,5,4. 09:00-17:00м. Володимир-Волинський: вул.Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Шухевича 69, 77, Ковельська 110, Федорова 3-12, ЧорноволаВимкнень споживачів не заплановано1. 9:30-16:30ферма ФГ Верес с.Тишковичі2. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-196 9:30-16:30 с.Волиця Колона вул.Молодіжна 1-331. 09:00 - 17:00Молитовний будинокс. Тоболи, вул. Довга, вул. Тулуга (частково), вул. Лісова (частково).2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-379 09:00 - 17:00 с. Осівці, вул. Молодіжна.3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-220 09:00 - 17:00 Котельня, АТС, сільська рада, ФОП Дрипа Анатолій Степанович (магазин), амбулаторія. с. Карасин, Молодіжна.4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-53 15:00 - 17:00 с. Видерта, вул. Ватутіна (частково), вул. Дев’ятого Травня, вул. Корнійчука (частково), вул.Крупської.5. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-53 09:00 - 17:00 ФОП Гаталюк Василь Павлович (магазин), ФОП Євчук Василь Никифорович (торговий павільйон), ФОП Глодік Олександр Іванович (Бар «Віка»). с. Видерта, вул. Ковельська, вул.Дев’ятого Травня (частково).1. 8:30-17:00с. Дерновул. Першотравнева - часткововул. Ставківська,2 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерцівул.Холмська - частково3 ПЛ0,4 кВ від ЗТП-112 8:30-17:00 м.Ківерцівул.Горького - часткововул. Тиверців буд. 11,13,15,17вул. Пушкіна буд. 454 ПЛ0,4 кВ від КТП-234 8:30-17:00 Ферм.госп. ПашкевичаГромада ЄХБ – дім молитви с.Мощаниця - частково1. 9:00-17:00Білашівська сільська радаФермерське господарство"Аюлен"Ковельське МТМО с.Грушівка, вул..Поліськас.Засмикис.Білашів2. 9:00-17:00ТзОВ «ТПК-2013»Велицька сільська радаГолобське споживче товариствоКовельське МТМО с.Рудка Миринська3.ПЛ-0,4кВ відКТП№1979:00-17:00 Св'ято-Покровська громада Українськоі православної церкви, Управління гуманітарної сфери виконавчого,комітету Колодяженської сільської ради, Колодяжненська сільська РадаФОП Кошелюк М.Є,ФОП Дерев 'янчук Г.ІКовельське МТМО с.Черемошне4.ПЛ-0,4кВ відКТП№3809:00-17:00 ФОП Луцкевич М.МСОК "Черемшина"ТзОВ "Тімбер Україна" с.Черемошне5.ПЛ-0,4кВ відКТП№7279:00-17:00 с.Облапи6. 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.С,РЖКП №1Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Гордун О.М,УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської радиТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель7. 9:00-17:00 ФОП Давидюк О.В,Комунальне підприємство "Екокомунсервіс",ФОП Чик С.Є,Дубівське споживче товариствоВолинська дирекція АТ "Укрпошта"ОСББ"Шкільна 2",ФОП Доннікова О.ПВиконавчий комітет Люблинецької селищноїради Ковельського району Волинської областіОб'єднання співвласників багатоквартирногобудинку "Шкільна"6,ФОП Буднік Є.АФ.О.Савич С.М Смт.Люблинець, вул..Жовтнева, вул..Шкільна, вул..Будівельна8.ПЛ-10кВ від КТП№4059:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»Ковельське МТМОФОП Герасимчук С.В м.Ковель, вул..О.Пчілки1. ПЛ-0,4кВ Л-2 від ЩТП-9 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 с.Н.Загорів вул.Садова, вул.Молодіжна і прилеглі2. КТП-107 для ремонту силового тр-ра 09:00 – 17:00 с.Коритниця (район тракторної бригади)3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-132 для ремонтних робіт на ПЛ 09:00 – 17:00 с.Зубильне вул.Центральна, вул.Ветеранів і прилеглі1. 13:30-17:00Їдальня профілакторія інституту вв№1 №2вул. Некрасова 14 будова з РЩГуртожиток, Ярощука 30,вв№1№2ПрАТ»Українська пожежна-страхова компанія»Магазин «Оркестра», Стоматологія (вул. Шопена 15), Гастроном№25 вул На Таборищівул.Шопена, 15вул.На Таборищі, 2Авул.На Таборищі, 7А вв№1№22. 9:00-17:00Майстерня «Ремторгпостач» Фрунзе 32Садове товариство»Дружба»Майстерня ВТФ»Орбіта» вул.Володимирська(частково)вул.Холодноярська, вул.Яблуневавул.Путінцева(частково)вул.Менделеева,вул.Некрасовавул.Попова,вул.Нестеровавул.Степана Кривенькоговул.Липова,вул.Ватутінавул.Дубова, вул,Семиренкавул.Стефаника, вул.Боровиковськоговул.Заставя1. 09:30 – 17:00ФОП Гарбарук О.О. – магазин, Теремнівське СТ – магазин, ФОП Курбанова В.В. – магазинОК «Оселя на Центральній» - гуртожитокФОП Волинець Ю.О. - мед.центр, ФОП Даниленко О.О. – готель, ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик, Церква с. Липини, Артсвердловина с. Липини,ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів1. 8:00-18:00ФОП Гузь Роман ВікторовичФОП Денисовець Роман Іванович ( АвтостоянкФОП Чуб Андрій Андрійовичгуртожиток №1, Товаритсто з обмеженою відповід. "Любомль-ринок",Котельня гуртожиткаАптечний кіоск "Віола",Дитячий садок №2ТОВ "Надія",ФОП Хмелярський Ігор ЄвгеновичФОП Семенович О.ФОП Самойліч Галина Іванівна, ФОП Куць Катерина ІванівнаФОП Трофимович Галина МиколаївнаМагазин "Гріль-бар", ФОП Веремчук Антоніна Володимірівна, Благодійний центрГорбушин Олександр ВасильовичБілобабка Людмила МиколаївнаФОП Мучак Роман ВолодимировичФОП Гусєв Михайло ПетровичФОП Бондаренко Олег ВолодимировичПАТ"Укртелеком" Волинська філія м Любомль вулБ.Хмельницького У.Самчука О.Сачука 1-го Травня Є.Коновальця Завальська2. КТП-86 8:00-18:00 Контора СВК"Нива"Магазин с.РадехівТракторна бригада с. РадехівБригада №3 с.РадехівФОП Домаль Володимир Володимирович сРадехів3. КТП-84 8:00-18:00 сВисоцьк4. КТП-182 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівКлуб с.Затишшя, Магазин с.ЗатишшяШкола с.Затишшя магазин сЗатишшя1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-152 10:00-17:00 с. Мукошин вул. Поліська, Суворова2 ПЛ-0.4 кВ Л-2 відЗТП-1 10:00-17:00 Меблевий цех с. Вязівне3 ЗТП-220 10:00-17:00 МТС; с. Мала Глуша (Частково)4 ПЛ-04кВ Л-1 від ЗТП-102 09:00-17:00 Магазин Єва; Районна рада гараж; Ресторан; Вілга смт. Любешів вул. Островського1. 10:00-17:00с. Хряськ2. 10:00-17:00Старосільська сільська рада, Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, с. Старосілля.1. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-6 від ТП-1 9:00-17:00 м.Нововолинськ ПП Нічний Експрес Кобзаря 28, м-н Побутова техніка Східна 52 м.Нововолинськвул. Східна 2-62,1-53; Зелена 27Б, 27В, 27Г, 27Д; Заводська, 1, 3; Дружби 33; Кобзаря 32;1. 09:00 - 17:00Магазин Околиця, мобільний зв'язок Київстар (вишка територія РЕМ) смт.Ратне2. 10:00 - 16:00Гірниківська сільська Рада с.Гірники3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-333 09:30 - 13:00 с.Жиричі4. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-381 09:30 - 17:00 с.Гірники5 ПЛ 10 кВ Л 66-04 від ЛР 267 09:00-17:00 ЗОШ, ДНЗ с. Поступель с.Лучичі частково, Заброди частково, Адамівка, Зоряне, Поступель.1. 9:00-17:00с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)ПЛ-0,4кВ ТП-362119:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,КТП-362509:00-17:00с. Рудня, вул. Сонячна, СадоваПЛ-0,4кВ ТП-4689:00-17:00 м.Рожище, вул.Світанкова,ПЛ-10кВ Л71-019:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва.Набережна.ПЛ-0,4кВ ТП-360409:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільницяФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,КТП-360419:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйонФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар, ФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, СпортивнаВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4кВКТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїв вул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби2 ПЛ-0,4кВКТП-316 10:00-16:30 с.Обеніжи вул.Тишика, Нова3 ПЛ-0,4кВКТП-336 10:00-16:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська