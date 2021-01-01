Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 15 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1.
09:00-17:00
с. Діхтів:вул. Берегова 1, Шахтарська 1-9, 2-8, Шахтарська 10-32, 11-35,
2. 09:00-17:00
с. Красностав: вул. Центральна 35-49,34-52, Комаровська 1,4,5,8, Вигівська 1-15,2-16,
3. 09:00-17:00
м. Володимир-Волинський: ТзОВ ПВКФ "Провізор" аптека № 29" Провізор" ФОП Петрик Любов Остапівна Магазин " Арго " Свято-Миколаївська громада УПЦ Миколаївська церква2 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод" кіоск № 14 в. Ковель,ФОП Гнатюк Ірина Іванівна Магазин "Жу-жу",ФОП Федчун Наталія Романівна кіоск "Юніленд" ФОП Станько Олена Володимирівна Магазин "Карат" ФОП Плющ Наталія Миколаївна Аптека,ФОП Войтинська Світлана Іванівна Магазин – бар,ТзОВ "Новинка"Ательє КП"Полігон"вуличне освітлення м. Володимир -Волинський: вул.Ковельська 24-36,44, Крилова 3-15,4-16. Кунцевича 3-19,2-12, Миколаївська 15-23,18,22, Шухевича 6,8,5,
4. 09:00-17:00
м. Володимир-Волинський: вул.Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Шухевича 69, 77, Ковельська 110, Федорова 3-12, Чорновола
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
ферма ФГ Верес с.Тишковичі
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-196 9:30-16:30 с.Волиця Колона вул.Молодіжна 1-33
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
Молитовний будинок
с. Тоболи, вул. Довга, вул. Тулуга (частково), вул. Лісова (частково).
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-379 09:00 - 17:00 с. Осівці, вул. Молодіжна.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-220 09:00 - 17:00 Котельня, АТС, сільська рада, ФОП Дрипа Анатолій Степанович (магазин), амбулаторія. с. Карасин, Молодіжна.
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-53 15:00 - 17:00 с. Видерта, вул. Ватутіна (частково), вул. Дев’ятого Травня, вул. Корнійчука (частково), вул.Крупської.
5. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-53 09:00 - 17:00 ФОП Гаталюк Василь Павлович (магазин), ФОП Євчук Василь Никифорович (торговий павільйон), ФОП Глодік Олександр Іванович (Бар «Віка»). с. Видерта, вул. Ковельська, вул.Дев’ятого Травня (частково).
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева - частково
вул. Ставківська,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холмська - частково
3 ПЛ0,4 кВ від ЗТП-112 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Горького - частково
вул. Тиверців буд. 11,13,15,17
вул. Пушкіна буд. 45
4 ПЛ0,4 кВ від КТП-234 8:30-17:00 Ферм.госп. Пашкевича
Громада ЄХБ – дім молитви с.Мощаниця - частково
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство"Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул..Поліська
с.Засмики
с.Білашів
2. 9:00-17:00
ТзОВ «ТПК-2013»
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО с.Рудка Миринська
3.
ПЛ-0,4кВ відКТП№197
9:00-17:00 Св'ято-Покровська громада Українськоі православної церкви, Управління гуманітарної сфери виконавчого,комітету Колодяженської сільської ради, Колодяжненська сільська Рада
ФОП Кошелюк М.Є,ФОП Дерев 'янчук Г.І
Ковельське МТМО с.Черемошне
4.
ПЛ-0,4кВ відКТП№380
9:00-17:00 ФОП Луцкевич М.М
СОК "Черемшина"
ТзОВ "Тімбер Україна" с.Черемошне
5.
ПЛ-0,4кВ відКТП№727
9:00-17:00 с.Облапи
6. 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.С,РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М,УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
7. 9:00-17:00 ФОП Давидюк О.В,Комунальне підприємство "Екокомунсервіс",ФОП Чик С.Є,Дубівське споживче товариство
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ОСББ"Шкільна 2",ФОП Доннікова О.П
Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Шкільна"6,ФОП Буднік Є.А
Ф.О.Савич С.М Смт.Люблинець, вул..Жовтнева, вул..Шкільна, вул..Будівельна
8.
ПЛ-10кВ від КТП№405
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель, вул..О.Пчілки
Локачинський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 від ЩТП-9 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 с.Н.Загорів вул.Садова, вул.Молодіжна і прилеглі
2. КТП-107 для ремонту силового тр-ра 09:00 – 17:00 с.Коритниця (район тракторної бригади)
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-132 для ремонтних робіт на ПЛ 09:00 – 17:00 с.Зубильне вул.Центральна, вул.Ветеранів і прилеглі
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Їдальня профілакторія інституту вв№1 №2
вул. Некрасова 14 будова з РЩ
Гуртожиток, Ярощука 30,вв№1№2
ПрАТ»Українська пожежна-страхова компанія»
Магазин «Оркестра», Стоматологія (вул. Шопена 15), Гастроном№25 вул На Таборищі
вул.Шопена, 15
вул.На Таборищі, 2А
вул.На Таборищі, 7А вв№1№2
2. 9:00-17:00
Майстерня «Ремторгпостач» Фрунзе 32
Садове товариство»Дружба»
Майстерня ВТФ»Орбіта» вул.Володимирська(частково)
вул.Холодноярська, вул.Яблунева
вул.Путінцева(частково)
вул.Менделеева,вул.Некрасова
вул.Попова,вул.Нестерова
вул.Степана Кривенького
вул.Липова,вул.Ватутіна
вул.Дубова, вул,Семиренка
вул.Стефаника, вул.Боровиковського
вул.Заставя
Луцький район
1. 09:30 – 17:00
ФОП Гарбарук О.О. – магазин, Теремнівське СТ – магазин, ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр, ФОП Даниленко О.О. – готель, ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик, Церква с. Липини, Артсвердловина с. Липини,ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-18:00
ФОП Гузь Роман Вікторович
ФОП Денисовець Роман Іванович ( Автостоянк
ФОП Чуб Андрій Андрійович
гуртожиток №1, Товаритсто з обмеженою відповід. "Любомль-ринок",Котельня гуртожитка
Аптечний кіоск "Віола",Дитячий садок №2
ТОВ "Надія",ФОП Хмелярський Ігор Євгенович
ФОП Семенович О.ФОП Самойліч Галина Іванівна, ФОП Куць Катерина Іванівна
ФОП Трофимович Галина Миколаївна
Магазин "Гріль-бар", ФОП Веремчук Антоніна Володимірівна, Благодійний центр
Горбушин Олександр Васильович
Білобабка Людмила Миколаївна
ФОП Мучак Роман Володимирович
ФОП Гусєв Михайло Петрович
ФОП Бондаренко Олег Володимирович
ПАТ"Укртелеком" Волинська філія м Любомль вулБ.Хмельницького У.Самчука О.Сачука 1-го Травня Є.Коновальця Завальська
2. КТП-86 8:00-18:00 Контора СВК"Нива"
Магазин с.Радехів
Тракторна бригада с. Радехів
Бригада №3 с.Радехів
ФОП Домаль Володимир Володимирович сРадехів
3. КТП-84 8:00-18:00 сВисоцьк
4. КТП-182 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с.Затишшя, Магазин с.Затишшя
Школа с.Затишшя магазин сЗатишшя
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-152 10:00-17:00 с. Мукошин вул. Поліська, Суворова
2 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від
ЗТП-1 10:00-17:00 Меблевий цех с. Вязівне
3 ЗТП-220 10:00-17:00 МТС; с. Мала Глуша (Частково)
4 ПЛ-04кВ Л-1 від ЗТП-102 09:00-17:00 Магазин Єва; Районна рада гараж; Ресторан; Вілга смт. Любешів вул. Островського
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Хряськ
2. 10:00-17:00
Старосільська сільська рада, Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, с. Старосілля.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-6 від ТП-1 9:00-17:00 м.Нововолинськ ПП Нічний Експрес Кобзаря 28, м-н Побутова техніка Східна 52 м.Нововолинськ
вул. Східна 2-62,1-53; Зелена 27Б, 27В, 27Г, 27Д; Заводська, 1, 3; Дружби 33; Кобзаря 32;
Ратнівський район
1. 09:00 - 17:00
Магазин Околиця, мобільний зв'язок Київстар (вишка територія РЕМ) смт.Ратне
2. 10:00 - 16:00
Гірниківська сільська Рада с.Гірники
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-333 09:30 - 13:00 с.Жиричі
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-381 09:30 - 17:00 с.Гірники
5 ПЛ 10 кВ Л 66-04 від ЛР 267 09:00-17:00 ЗОШ, ДНЗ с. Поступель с.Лучичі частково, Заброди частково, Адамівка, Зоряне, Поступель.
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36211
9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,
4
КТП-36250
9:00-17:00
с. Рудня, вул. Сонячна, Садова
5
ПЛ-0,4кВ ТП-468
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Світанкова,
6
ПЛ-10кВ Л71-01
9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар, ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїв вул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-316 10:00-16:30 с.Обеніжи вул.Тишика, Нова
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-336 10:00-16:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1.
09:00-17:00
с. Діхтів:вул. Берегова 1, Шахтарська 1-9, 2-8, Шахтарська 10-32, 11-35,
2. 09:00-17:00
с. Красностав: вул. Центральна 35-49,34-52, Комаровська 1,4,5,8, Вигівська 1-15,2-16,
3. 09:00-17:00
м. Володимир-Волинський: ТзОВ ПВКФ "Провізор" аптека № 29" Провізор" ФОП Петрик Любов Остапівна Магазин " Арго " Свято-Миколаївська громада УПЦ Миколаївська церква2 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод" кіоск № 14 в. Ковель,ФОП Гнатюк Ірина Іванівна Магазин "Жу-жу",ФОП Федчун Наталія Романівна кіоск "Юніленд" ФОП Станько Олена Володимирівна Магазин "Карат" ФОП Плющ Наталія Миколаївна Аптека,ФОП Войтинська Світлана Іванівна Магазин – бар,ТзОВ "Новинка"Ательє КП"Полігон"вуличне освітлення м. Володимир -Волинський: вул.Ковельська 24-36,44, Крилова 3-15,4-16. Кунцевича 3-19,2-12, Миколаївська 15-23,18,22, Шухевича 6,8,5,
4. 09:00-17:00
м. Володимир-Волинський: вул.Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Шухевича 69, 77, Ковельська 110, Федорова 3-12, Чорновола
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
ферма ФГ Верес с.Тишковичі
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-196 9:30-16:30 с.Волиця Колона вул.Молодіжна 1-33
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
Молитовний будинок
с. Тоболи, вул. Довга, вул. Тулуга (частково), вул. Лісова (частково).
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-379 09:00 - 17:00 с. Осівці, вул. Молодіжна.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-220 09:00 - 17:00 Котельня, АТС, сільська рада, ФОП Дрипа Анатолій Степанович (магазин), амбулаторія. с. Карасин, Молодіжна.
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-53 15:00 - 17:00 с. Видерта, вул. Ватутіна (частково), вул. Дев’ятого Травня, вул. Корнійчука (частково), вул.Крупської.
5. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-53 09:00 - 17:00 ФОП Гаталюк Василь Павлович (магазин), ФОП Євчук Василь Никифорович (торговий павільйон), ФОП Глодік Олександр Іванович (Бар «Віка»). с. Видерта, вул. Ковельська, вул.Дев’ятого Травня (частково).
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева - частково
вул. Ставківська,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холмська - частково
3 ПЛ0,4 кВ від ЗТП-112 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Горького - частково
вул. Тиверців буд. 11,13,15,17
вул. Пушкіна буд. 45
4 ПЛ0,4 кВ від КТП-234 8:30-17:00 Ферм.госп. Пашкевича
Громада ЄХБ – дім молитви с.Мощаниця - частково
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство"Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул..Поліська
с.Засмики
с.Білашів
2. 9:00-17:00
ТзОВ «ТПК-2013»
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО с.Рудка Миринська
3.
ПЛ-0,4кВ відКТП№197
9:00-17:00 Св'ято-Покровська громада Українськоі православної церкви, Управління гуманітарної сфери виконавчого,комітету Колодяженської сільської ради, Колодяжненська сільська Рада
ФОП Кошелюк М.Є,ФОП Дерев 'янчук Г.І
Ковельське МТМО с.Черемошне
4.
ПЛ-0,4кВ відКТП№380
9:00-17:00 ФОП Луцкевич М.М
СОК "Черемшина"
ТзОВ "Тімбер Україна" с.Черемошне
5.
ПЛ-0,4кВ відКТП№727
9:00-17:00 с.Облапи
6. 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.С,РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М,УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
7. 9:00-17:00 ФОП Давидюк О.В,Комунальне підприємство "Екокомунсервіс",ФОП Чик С.Є,Дубівське споживче товариство
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ОСББ"Шкільна 2",ФОП Доннікова О.П
Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Шкільна"6,ФОП Буднік Є.А
Ф.О.Савич С.М Смт.Люблинець, вул..Жовтнева, вул..Шкільна, вул..Будівельна
8.
ПЛ-10кВ від КТП№405
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель, вул..О.Пчілки
Локачинський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 від ЩТП-9 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 с.Н.Загорів вул.Садова, вул.Молодіжна і прилеглі
2. КТП-107 для ремонту силового тр-ра 09:00 – 17:00 с.Коритниця (район тракторної бригади)
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-132 для ремонтних робіт на ПЛ 09:00 – 17:00 с.Зубильне вул.Центральна, вул.Ветеранів і прилеглі
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Їдальня профілакторія інституту вв№1 №2
вул. Некрасова 14 будова з РЩ
Гуртожиток, Ярощука 30,вв№1№2
ПрАТ»Українська пожежна-страхова компанія»
Магазин «Оркестра», Стоматологія (вул. Шопена 15), Гастроном№25 вул На Таборищі
вул.Шопена, 15
вул.На Таборищі, 2А
вул.На Таборищі, 7А вв№1№2
2. 9:00-17:00
Майстерня «Ремторгпостач» Фрунзе 32
Садове товариство»Дружба»
Майстерня ВТФ»Орбіта» вул.Володимирська(частково)
вул.Холодноярська, вул.Яблунева
вул.Путінцева(частково)
вул.Менделеева,вул.Некрасова
вул.Попова,вул.Нестерова
вул.Степана Кривенького
вул.Липова,вул.Ватутіна
вул.Дубова, вул,Семиренка
вул.Стефаника, вул.Боровиковського
вул.Заставя
Луцький район
1. 09:30 – 17:00
ФОП Гарбарук О.О. – магазин, Теремнівське СТ – магазин, ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр, ФОП Даниленко О.О. – готель, ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик, Церква с. Липини, Артсвердловина с. Липини,ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-18:00
ФОП Гузь Роман Вікторович
ФОП Денисовець Роман Іванович ( Автостоянк
ФОП Чуб Андрій Андрійович
гуртожиток №1, Товаритсто з обмеженою відповід. "Любомль-ринок",Котельня гуртожитка
Аптечний кіоск "Віола",Дитячий садок №2
ТОВ "Надія",ФОП Хмелярський Ігор Євгенович
ФОП Семенович О.ФОП Самойліч Галина Іванівна, ФОП Куць Катерина Іванівна
ФОП Трофимович Галина Миколаївна
Магазин "Гріль-бар", ФОП Веремчук Антоніна Володимірівна, Благодійний центр
Горбушин Олександр Васильович
Білобабка Людмила Миколаївна
ФОП Мучак Роман Володимирович
ФОП Гусєв Михайло Петрович
ФОП Бондаренко Олег Володимирович
ПАТ"Укртелеком" Волинська філія м Любомль вулБ.Хмельницького У.Самчука О.Сачука 1-го Травня Є.Коновальця Завальська
2. КТП-86 8:00-18:00 Контора СВК"Нива"
Магазин с.Радехів
Тракторна бригада с. Радехів
Бригада №3 с.Радехів
ФОП Домаль Володимир Володимирович сРадехів
3. КТП-84 8:00-18:00 сВисоцьк
4. КТП-182 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с.Затишшя, Магазин с.Затишшя
Школа с.Затишшя магазин сЗатишшя
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-152 10:00-17:00 с. Мукошин вул. Поліська, Суворова
2 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від
ЗТП-1 10:00-17:00 Меблевий цех с. Вязівне
3 ЗТП-220 10:00-17:00 МТС; с. Мала Глуша (Частково)
4 ПЛ-04кВ Л-1 від ЗТП-102 09:00-17:00 Магазин Єва; Районна рада гараж; Ресторан; Вілга смт. Любешів вул. Островського
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Хряськ
2. 10:00-17:00
Старосільська сільська рада, Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, с. Старосілля.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-6 від ТП-1 9:00-17:00 м.Нововолинськ ПП Нічний Експрес Кобзаря 28, м-н Побутова техніка Східна 52 м.Нововолинськ
вул. Східна 2-62,1-53; Зелена 27Б, 27В, 27Г, 27Д; Заводська, 1, 3; Дружби 33; Кобзаря 32;
Ратнівський район
1. 09:00 - 17:00
Магазин Околиця, мобільний зв'язок Київстар (вишка територія РЕМ) смт.Ратне
2. 10:00 - 16:00
Гірниківська сільська Рада с.Гірники
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-333 09:30 - 13:00 с.Жиричі
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-381 09:30 - 17:00 с.Гірники
5 ПЛ 10 кВ Л 66-04 від ЛР 267 09:00-17:00 ЗОШ, ДНЗ с. Поступель с.Лучичі частково, Заброди частково, Адамівка, Зоряне, Поступель.
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36211
9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,
4
КТП-36250
9:00-17:00
с. Рудня, вул. Сонячна, Садова
5
ПЛ-0,4кВ ТП-468
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Світанкова,
6
ПЛ-10кВ Л71-01
9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар, ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїв вул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-316 10:00-16:30 с.Обеніжи вул.Тишика, Нова
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-336 10:00-16:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська
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