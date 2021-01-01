Волинянин розгулював вулицями міста з корпусом гранати у пакеті

У Нововолинську поліція вилучила у місцевого жителя корпус гранти.Так, 14 квітня, на перехресті вулиць Гагаріна-Кримського співробітники поліції виявили у 64-річного місцевого житель корпус гранати Ф-1, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області, які вилучили цей предмет. До слова, чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі.Поліція Волині наголошує, що особа котра добровільно здасть органам влади зброю чи боєприпаси – звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 263 Кримінального кодексу України.