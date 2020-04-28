Українці масово позбуваються «євроблях»: усі «підводні камені» купівлі-продажу таких авто





Чому "євробляхи" почали масово продавати і чи можна це зробити в рамках закону, - пише



Чому зростає активність на ринку "євроблях"?



Угод із купівлі-продажу авто завжди стає більше навесні. Адже в цей час люди починають вести активнішу діяльність, більше пересуваються, відповідно у них зростає потреба у власному транспорті.



Угоди з "євробляхами" додатково підігріває і висока ймовірність введення нових правил розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. Готують законопроєкт, який передбачає, що розмитнення авто на єврономерах стане дешевше, але все-таки не загальнодоступним. Тому люди, які не мають достатньо грошей, щоб дозволити собі розмитнити авто навіть за пільговими тарифами (в середньому за 1,5 тис. євро) – поспішають його вигідно продати.



Як легально продати "євробляху"?



Легально продати "євробляху" на території України – неможливо. Річ у тому, що той, хто купує такий автомобіль за кордоном, юридично не стає його власником. Авто залишається оформленим на фізичну або юридичну особу в іншій країні. Фактично, українець купує не автомобіль, а право користування ним під "чесне слово", отримує техпаспорт, ключі – і на цьому все. А продавати те, чим ти не володієш, – не в рамках закону.



Крім цього, автомобілі на європейській реєстрації перебувають в Україні в митних режимах "транзит" або "тимчасове ввезення". Обидва ці режими не передбачають передачу права власності, розповідає юристка з митного права Ольга Ніколаєнко.



"Легально продати таке авто, щоб новий власник почувався захищено й безпечно, можна тільки шляхом вивезення цього транспортного засобу в країну реєстрації та продажу на її території. Інакше покупець потрапляє під ризик, що авто будь-якої миті можуть вилучити. Адже передача іншій особі автомобіля, який перебуває під митним контролем, заборонена Митним кодексом. За це передбачена адміністративна відповідальність і штраф", – наголосила юристка.



Як продають "євробляхи" в Україні?



Те, що "євробляху" не можна продавати, ще не означає, що ті власники авто на іноземних номерах, які вирішили поміняти машину, стару просто викидають або відвозять назад. Виявляється, такі автомобілі вдається продати взагалі без підписання документів, уклавши договір лише на словах.



Юрій Пархоменко – волонтер ГО " АвтоЄвроСила". Свій автомобіль на єврономерах він купив у юридичної особи з Литви в 2017-му році, а вже в 2020-му продав в Україні іншій приватній особі. Ця угода була зовсім не схожа на традиційне укладення договорів купівлі-продажу, які завіряють нотаріуси.



"Будь-який паперовий договір у цій ситуації не матиме юридичної сили, – каже Пархоменко. – Коли на мій автомобіль знайшлися покупці, ми домовилися про ціну й зустрілися, я передав їм авто і техпаспорт. Момент передачі грошей ми зафіксували на відео, де я задекларував, що передаю цей автомобіль і отримую за нього кошти, які колись витратив на отримання права ним користуватися. Це така "джентльменська угода". Після цього чоловік, який отримав право користуватися моїм автомобілем, виїхав".



Всім, хто робить такі угоди, він також радить фіксувати момент передачі грошей на відео і там же озвучувати, що сторони претензій одна до одної не мають. Це єдина можливість що-небудь довести в разі, якщо людина, яка продає вам машину, не має права користування нею.



Чи збережуться штрафи, якщо авто продано?



Зараз більшість автомобілів ввозять на митну територію України іноземці. Фактично, людина, яка купила "право користування" взагалі ніяк із цим авто не пов'язана й може робити з ним що завгодно, хоч викинути на смітник, юридично вона жодної відповідальності перед державою не має.



Але до 22 листопада 2018 року українці могли й самі під своїм ім'ям ввезти автомобіль на єврореєстрації в країну. І ось для таких людей у продажу авто криються проблеми. Навіть після продажу права користування після закінчення часу такий автолюбитель може отримати штраф за порушення митного режиму в розмірі 170 тис. грн.



"Якщо людина завезла авто самостійно – їй доведеться обов'язково або вивезти або розмитнити цей автомобіль. Продавати або здавати на розбирання не можна. Але, на щастя, таких власників у нас небагато. За нашими підрахунками, близько 50-100 тисяч", – підкреслює брокер Іван Казачук.



Які ризики в купівлі "евробляхи"?



Право власності. Оскільки реальним власником авто залишається приватна особа або компанія за кордоном, вона може будь-якої миті зажадати повернути цей транспортний засіб. І має на це повне право. Щоправда, самі володарі "євроблях" таких ситуацій не бояться. Запевняють, що для юридичних власників продаж таких авто в Україні – це бізнес, і якщо вони вимагатимуть авто назад, клієнти до них просто не підуть.



Розмитнення. У тих, хто купував право користування автомобілем уже в Україні, можуть бути проблеми з розмитненням. Для того, щоб розмитнити такий автомобіль, потрібно знайти його власника за кордоном. А якщо машина в Україні кілька разів переходила з рук у руки – це буває дуже складно.



Шахраї. Купуючи право користування авто на єврономерах від такого самого користувача в Україні легко наштовхнутися на схеми шахраїв. Оскільки договору купівлі-продажу тут немає, як "євробляху" вам можуть підсунути будь-яке, навіть крадене, авто, розповідає Юрій Пархоменко:



"Проблема в тому, що право користування автомобілем в Україні ніяк не регламентоване й зафіксувати його не можна. Буває, що людина, яка передала вам авто, взяла гроші, виявляється орендарем цього автомобіля і не має права його продавати. Через це через кілька днів вас можуть зупинити співробітники поліції і сказати, що автомобіль викрадений. Про викрадення має право заявити іноземний власник, якщо він його не продавав, а здав в оренду. Або ж продати можуть автомобіль на українській реєстрації, який викрали, прикріпивши до нього крадені литовські номери".



Оскільки купівля права користування "євробляхою" ніяк не регламентована нашим законодавством, у цій сфері українців може чекати чимало неприємних сюрпризів. Якщо ви зіткнулися з шахраями, захистити себе в рамках закону буде майже неможливо. Тому до таких покупок потрібно підходити дуже виважено, а якщо ви вже наважуєтеся пригнати авто з-за кордону, потрібно розраховувати і на проходження митних процедур. Тільки після розмитнення ви можете бути впевнені, що ваше авто дійсно належить вам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Останнім часом у мережі різко зросла кількість пропозицій про продаж вживаних авто на єврономерах. Наприклад, на ресурсі AvtoRIA за останній місяць розмістили майже 5,5 тисяч таких оголошень. 1600 із них – за останній тиждень.Чому "євробляхи" почали масово продавати і чи можна це зробити в рамках закону, - пише OBOZREVATEL Угод із купівлі-продажу авто завжди стає більше навесні. Адже в цей час люди починають вести активнішу діяльність, більше пересуваються, відповідно у них зростає потреба у власному транспорті.Угоди з "євробляхами" додатково підігріває і висока ймовірність введення нових правил розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. Готують законопроєкт, який передбачає, що розмитнення авто на єврономерах стане дешевше, але все-таки не загальнодоступним. Тому люди, які не мають достатньо грошей, щоб дозволити собі розмитнити авто навіть за пільговими тарифами (в середньому за 1,5 тис. євро) – поспішають його вигідно продати.Легально продати "євробляху" на території України – неможливо. Річ у тому, що той, хто купує такий автомобіль за кордоном, юридично не стає його власником. Авто залишається оформленим на фізичну або юридичну особу в іншій країні. Фактично, українець купує не автомобіль, а право користування ним під "чесне слово", отримує техпаспорт, ключі – і на цьому все. А продавати те, чим ти не володієш, – не в рамках закону.Крім цього, автомобілі на європейській реєстрації перебувають в Україні в митних режимах "транзит" або "тимчасове ввезення". Обидва ці режими не передбачають передачу права власності, розповідає юристка з митного права"Легально продати таке авто, щоб новий власник почувався захищено й безпечно, можна тільки шляхом вивезення цього транспортного засобу в країну реєстрації та продажу на її території. Інакше покупець потрапляє під ризик, що авто будь-якої миті можуть вилучити. Адже передача іншій особі автомобіля, який перебуває під митним контролем, заборонена Митним кодексом. За це передбачена адміністративна відповідальність і штраф", – наголосила юристка.Те, що "євробляху" не можна продавати, ще не означає, що ті власники авто на іноземних номерах, які вирішили поміняти машину, стару просто викидають або відвозять назад. Виявляється, такі автомобілі вдається продати взагалі без підписання документів, уклавши договір лише на словах.– волонтер ГО " АвтоЄвроСила". Свій автомобіль на єврономерах він купив у юридичної особи з Литви в 2017-му році, а вже в 2020-му продав в Україні іншій приватній особі. Ця угода була зовсім не схожа на традиційне укладення договорів купівлі-продажу, які завіряють нотаріуси."Будь-який паперовий договір у цій ситуації не матиме юридичної сили, – каже Пархоменко. – Коли на мій автомобіль знайшлися покупці, ми домовилися про ціну й зустрілися, я передав їм авто і техпаспорт. Момент передачі грошей ми зафіксували на відео, де я задекларував, що передаю цей автомобіль і отримую за нього кошти, які колись витратив на отримання права ним користуватися. Це така "джентльменська угода". Після цього чоловік, який отримав право користуватися моїм автомобілем, виїхав".Всім, хто робить такі угоди, він також радить фіксувати момент передачі грошей на відео і там же озвучувати, що сторони претензій одна до одної не мають. Це єдина можливість що-небудь довести в разі, якщо людина, яка продає вам машину, не має права користування нею.Зараз більшість автомобілів ввозять на митну територію України іноземці. Фактично, людина, яка купила "право користування" взагалі ніяк із цим авто не пов'язана й може робити з ним що завгодно, хоч викинути на смітник, юридично вона жодної відповідальності перед державою не має.Але до 22 листопада 2018 року українці могли й самі під своїм ім'ям ввезти автомобіль на єврореєстрації в країну. І ось для таких людей у продажу авто криються проблеми. Навіть після продажу права користування після закінчення часу такий автолюбитель може отримати штраф за порушення митного режиму в розмірі 170 тис. грн."Якщо людина завезла авто самостійно – їй доведеться обов'язково або вивезти або розмитнити цей автомобіль. Продавати або здавати на розбирання не можна. Але, на щастя, таких власників у нас небагато. За нашими підрахунками, близько 50-100 тисяч", – підкреслює брокерПраво власності. Оскільки реальним власником авто залишається приватна особа або компанія за кордоном, вона може будь-якої миті зажадати повернути цей транспортний засіб. І має на це повне право. Щоправда, самі володарі "євроблях" таких ситуацій не бояться. Запевняють, що для юридичних власників продаж таких авто в Україні – це бізнес, і якщо вони вимагатимуть авто назад, клієнти до них просто не підуть.Розмитнення. У тих, хто купував право користування автомобілем уже в Україні, можуть бути проблеми з розмитненням. Для того, щоб розмитнити такий автомобіль, потрібно знайти його власника за кордоном. А якщо машина в Україні кілька разів переходила з рук у руки – це буває дуже складно.Шахраї. Купуючи право користування авто на єврономерах від такого самого користувача в Україні легко наштовхнутися на схеми шахраїв. Оскільки договору купівлі-продажу тут немає, як "євробляху" вам можуть підсунути будь-яке, навіть крадене, авто, розповідає Юрій Пархоменко:"Проблема в тому, що право користування автомобілем в Україні ніяк не регламентоване й зафіксувати його не можна. Буває, що людина, яка передала вам авто, взяла гроші, виявляється орендарем цього автомобіля і не має права його продавати. Через це через кілька днів вас можуть зупинити співробітники поліції і сказати, що автомобіль викрадений. Про викрадення має право заявити іноземний власник, якщо він його не продавав, а здав в оренду. Або ж продати можуть автомобіль на українській реєстрації, який викрали, прикріпивши до нього крадені литовські номери".Оскільки купівля права користування "євробляхою" ніяк не регламентована нашим законодавством, у цій сфері українців може чекати чимало неприємних сюрпризів. Якщо ви зіткнулися з шахраями, захистити себе в рамках закону буде майже неможливо. Тому до таких покупок потрібно підходити дуже виважено, а якщо ви вже наважуєтеся пригнати авто з-за кордону, потрібно розраховувати і на проходження митних процедур. Тільки після розмитнення ви можете бути впевнені, що ваше авто дійсно належить вам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію