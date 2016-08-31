Перевищення норми алкоголю в 11 та 7 разів: у Луцьку затримали п'яних водіїв





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Так, першого кермувальника виявили на вулиці Гончарівка. Його керування на BMW 520 зафіксували очевидці події. Чоловік відмовся від проходження огляду на стан сп’яніння на місці події. До того ж, був агресивним та вживав ненормативну лексику.



Огляд на стан сп’яніння у медичному закладі показав результат у 2,17 проміле, що майже в 11 разів перевищував допустиму норму.



Згодом, патрулюючи проспектом Соборності, інспектори виявили автомобіль Hyundai Tucson, який рухався із порушенням ПДР.



Під час спілкування з водієм патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій пройшов огляд на стан сп’яніння у медичному закладі. Результат — 1,47 проміле, що в 7 разів перевищував допустиму норму.



На керманичів патрульні склали протоколи за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали, відповідно до вчинених порушень.



Зауважують, що за січень-березень 2021 року на території Волинської області трапилося 13 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, з них 1 ДТП з травмованими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цієї ночі, 16 квітня, у Луцьку патрульні виявили двох водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Так, першого кермувальника виявили на вулиці Гончарівка. Його керування на BMW 520 зафіксували очевидці події. Чоловік відмовся від проходження огляду на стан сп’яніння на місці події. До того ж, був агресивним та вживав ненормативну лексику.Огляд на стан сп’яніння у медичному закладі показав результат у 2,17 проміле, що майже в 11 разів перевищував допустиму норму.Згодом, патрулюючи проспектом Соборності, інспектори виявили автомобіль Hyundai Tucson, який рухався із порушенням ПДР.Під час спілкування з водієм патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій пройшов огляд на стан сп’яніння у медичному закладі. Результат — 1,47 проміле, що в 7 разів перевищував допустиму норму.На керманичів патрульні склали протоколи за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали, відповідно до вчинених порушень.Зауважують, що за січень-березень 2021 року на території Волинської області трапилося 13 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, з них 1 ДТП з травмованими.

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