На Волині 16 тис га угідь досі у воді

Михайло Тимощук, пише



Під час зимового паводка і весняної повені насосними станціями області було відкачано майже 23 мільйони кубічних метрів води. Загалом цієї весни підтопило 25 тисяч гектарів угідь.



“Зараз зменшилась кількість підтоплення с/г угідь. Але на Любешівщині є ще значне підтоплення”, – каже Михайло Тимощук. З його слів, цієї весни у воді опинилося більше угідь, ніж торік.



Наразі працівники Регіонального Офісу водних ресурсів Волині проводять заміри поверхневих вод. Михайло Тимощук розповідає: рівень води в річках щоденно знижується на 5-10 сантиметрів. З його слів, якщо не буде дощу, ситуація на Волині стабілізується за кілька тижнів. Поки ж найскладнішу ситуацію спостерігають у чотирьох населених пунктах: Заріка, Люб’язь, Дольськ і частина селища Любешів.



Нагадаємо, що в Україні кліматичні зміни призвели до змін у розвитку посівних.



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