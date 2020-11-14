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На Волині 16 тис га угідь досі у воді

На Волині 16 тис га угідь досі у воді
На Волині затопленими залишаються 16 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь області. Найгірша ситуація із підтопленням нині у Любешівській громаді, – розповів в.о. заступника керівника Регіонального Офісу водних ресурсів Михайло Тимощук, пише agronews.ua.

Під час зимового паводка і весняної повені насосними станціями області було відкачано майже 23 мільйони кубічних метрів води. Загалом цієї весни підтопило 25 тисяч гектарів угідь.

“Зараз зменшилась кількість підтоплення с/г угідь. Але на Любешівщині є ще значне підтоплення”, – каже Михайло Тимощук. З його слів, цієї весни у воді опинилося більше угідь, ніж торік.

Наразі працівники Регіонального Офісу водних ресурсів Волині проводять заміри поверхневих вод. Михайло Тимощук розповідає: рівень води в річках щоденно знижується на 5-10 сантиметрів. З його слів, якщо не буде дощу, ситуація на Волині стабілізується за кілька тижнів. Поки ж найскладнішу ситуацію спостерігають у чотирьох населених пунктах: Заріка, Люб’язь, Дольськ і частина селища Любешів.

Нагадаємо, що в Україні кліматичні зміни призвели до змін у розвитку посівних.

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Теги: Тимощук, затоплення с\г угідь
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