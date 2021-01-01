Залишив хабар у підлокітнику: на Волині порушник ПДР намагався відкупитися від поліції





Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції.



Інформують, що вчора, 16 квітня, під час патрулювання, працівники сектору реагування патрульної поліції виявили водія автомобіля ВАЗ, який керував транспортним засобом з порушенням ПДР.



Аби уникнути відповідальності, керманич залишив у підлокітнику службового автомобіля кошти.



На місце виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 27-річним жителем Ковельського району.



Вирішують питання про внесення відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Ковельського району пропонував кошти поліцейським аби уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції.Інформують, що вчора, 16 квітня, під час патрулювання, працівники сектору реагування патрульної поліції виявили водія автомобіля ВАЗ, який керував транспортним засобом з порушенням ПДР.Аби уникнути відповідальності, керманич залишив у підлокітнику службового автомобіля кошти.На місце виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 27-річним жителем Ковельського району.Вирішують питання про внесення відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

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