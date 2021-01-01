Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом у неділю, 18 квітня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Зокрема, інформують, що у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Видимість 1-3 км. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4⁰ тепла, на поверхні грунту заморозки 0⁰, -3⁰, вдень 12-14⁰ тепла.



У інших населених пунктах області також хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Видимість 1-3 км., в тумані 200-500 м. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5⁰ тепла, на ґрунті заморозки 0,-5⁰, вдень 10-15⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 18 квітня, на Волині прогнозують погоду без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Зокрема, інформують, що у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Видимість 1-3 км. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4⁰ тепла, на поверхні грунту заморозки 0⁰, -3⁰, вдень 12-14⁰ тепла.У інших населених пунктах області також хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Видимість 1-3 км., в тумані 200-500 м. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5⁰ тепла, на ґрунті заморозки 0,-5⁰, вдень 10-15⁰ тепла.

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