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Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом у неділю, 18 квітня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом у неділю, 18 квітня
Завтра, 18 квітня, на Волині прогнозують погоду без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Зокрема, інформують, що у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Видимість 1-3 км. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4⁰ тепла, на поверхні грунту заморозки 0⁰, -3⁰, вдень 12-14⁰ тепла.

У інших населених пунктах області також хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Видимість 1-3 км., в тумані 200-500 м. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5⁰ тепла, на ґрунті заморозки 0,-5⁰, вдень 10-15⁰ тепла.

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Теги: погода, 18 квітня, прогноз
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