Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом у неділю, 18 квітня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 18 квітня, на Волині прогнозують погоду без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Зокрема, інформують, що у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Видимість 1-3 км. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4⁰ тепла, на поверхні грунту заморозки 0⁰, -3⁰, вдень 12-14⁰ тепла.
У інших населених пунктах області також хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Видимість 1-3 км., в тумані 200-500 м. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5⁰ тепла, на ґрунті заморозки 0,-5⁰, вдень 10-15⁰ тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Зокрема, інформують, що у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Видимість 1-3 км. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4⁰ тепла, на поверхні грунту заморозки 0⁰, -3⁰, вдень 12-14⁰ тепла.
У інших населених пунктах області також хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Видимість 1-3 км., в тумані 200-500 м. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5⁰ тепла, на ґрунті заморозки 0,-5⁰, вдень 10-15⁰ тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку маршрутка проїхала на «жовтий» і збила людину
Сьогодні, 20:04
Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом у неділю, 18 квітня
Сьогодні, 20:00
Ляшко пояснив, кому можна відтермінувати другу дозу вакцини
Сьогодні, 18:25
Донька благає врятувати маму: волинянці терміново потрібні донори з рідкісною групою крові
Сьогодні, 17:59