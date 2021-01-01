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На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено

На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено
Внаслідок обстрілу збройних формувань РФ у неділю загинув військовий ЗСУ, ще одного поранено.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».
«Сьогодні, 18 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», - пишеться у повідомленні, - збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників.

Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення, несумісні з життям.

Ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.
Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України».


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Теги: помер військовий, Донбас
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