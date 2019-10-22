У волинській обласній лікарні перебуває троє немовлят, від яких відмовились матері





Про це у коментарі Інформаційному агентству Ірина Горавська.



Сьогодні у соцмережах з’явилася інформація про те, що в закладі перебуває двоє малюків, від яких відмовилися мами. Авторка допису просила допомогти з сумішами і предметами гігієни для цих діток.



Однак Ірина Горавська зазначила, що у діток є все необхідне: і суміші, і підгузки. Більше того, у закладі перебуває зараз не двоє, а троє малят, яким відповідно 2 тижні, 2 та 4 місяці.



«У нас не двоє, а троє таких діток. Найменшій дитині – 2 тижні. У нас всього вистачає: і харчування, і все решта у нас є. Наприклад, суміші в нас є для різних діток: від народження до року. З цим допомагають благодійні організації, ми навіть самі не купуємо», – зауважила вона.



Каже, можливо, прохання озвучив хтось із медперсоналу, бо, звісно, діток шкода. Та найнеобхіднішим, переконує, вони забезпечені. Наразі малюків готують до переведення у Будинок дитини.



Зокрема, старших хлопчиків, яким 2 і 4 місяці, мали перевести раніше, але вони були в контакті з дітками, хворими на вітрянку. І хоча вони не захворіли, та медики мусили витримати 21 день карантину. Найменшу дитинку, якій всього 2 тижні, переведуть у Будинок дитини після того, коли їй буде уже місяць, адже вона надто маленька. Ірина Горавська запевнила, що діти здорові і не потребують ніякого лікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському обласному територіальному медичному об’єднанні захисту материнства і дитинства перебуває троє малюків, які очікують переведення у Будинок маляти. Найменшій дитині всього 2 тижні. Необхідними речами вони забезпечені.Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила генеральна директорка об’єднанняСьогодні у соцмережах з’явилася інформація про те, що в закладі перебуває двоє малюків, від яких відмовилися мами. Авторка допису просила допомогти з сумішами і предметами гігієни для цих діток.Однак Ірина Горавська зазначила, що у діток є все необхідне: і суміші, і підгузки. Більше того, у закладі перебуває зараз не двоє, а троє малят, яким відповідно 2 тижні, 2 та 4 місяці.«У нас не двоє, а троє таких діток. Найменшій дитині – 2 тижні. У нас всього вистачає: і харчування, і все решта у нас є. Наприклад, суміші в нас є для різних діток: від народження до року. З цим допомагають благодійні організації, ми навіть самі не купуємо», – зауважила вона.Каже, можливо, прохання озвучив хтось із медперсоналу, бо, звісно, діток шкода. Та найнеобхіднішим, переконує, вони забезпечені. Наразі малюків готують до переведення у Будинок дитини.Зокрема, старших хлопчиків, яким 2 і 4 місяці, мали перевести раніше, але вони були в контакті з дітками, хворими на вітрянку. І хоча вони не захворіли, та медики мусили витримати 21 день карантину. Найменшу дитинку, якій всього 2 тижні, переведуть у Будинок дитини після того, коли їй буде уже місяць, адже вона надто маленька. Ірина Горавська запевнила, що діти здорові і не потребують ніякого лікування.

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