вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку від коронавірусу вакцинували 13 копів

У Луцьку від коронавірусу вакцинували 13 копів
У Луцьку почали вакцинувати працівників патрульної поліції області. У перший день щеплення отримали 13 патрульних.

Як розповіла Суспільному речниця патрульної поліції області Валентина Мельник, поліцейських від COVID-19 щеплювали вакциною CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd.

"Процедура щеплення відбулася безболісно. Після цього всі поліцейські почувалися добре та повернулися до виконання службових обов’язків", – зазначили в управлінні патрульної поліції.

Речник патрульних Богдан Павлович телефоном повідомив Суспільному, що вакцинація відбувалася у відомчій лікарні в Луцьку – ДУ "ТМО Міністерства внутрішніх справ України по Волинській області". В управлінні патрульної поліції додали, що вакцинують усіх охочих поліцейських, які не мають протипоказань до щеплення.

Нагадаємо, вакцину китайського виробництва CoronaVac у кількості 2 080 доз доставили на Волинь 14 квітня. Першочергово вакцину надаватимуть поліцейським, маломобільним групам населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, вакцинація, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку від коронавірусу вакцинували 13 копів
Сьогодні, 21:17
Лучани отримають допомогу з нагоди річниці Чорнобильської катастрофи
Сьогодні, 20:42
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинські лікарі 3,5 години рятували ногу 62-річному чоловіку
Сьогодні, 19:37
Судитимуть 25-річного хлопця з Волині, який залучав дівчат до проституції
Сьогодні, 19:29
Схожі новини
Злодію, який обікрав волинянина, обрали запобіжний захід Злодію, який обікрав волинянина, обрали запобіжний захід
16 квітень, 09:47
Вакцинація препаратом CoronaVac: кого і коли щеплюватимуть на Волині Вакцинація препаратом CoronaVac: кого і коли щеплюватимуть на Волині
14 квітень, 18:45
На Волині викрили канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу На Волині викрили канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу
14 квітень, 13:49
Пішла до знайомого: безвісти зниклу неповнолітню дівчину з Рівненщини знайшли на Волині Пішла до знайомого: безвісти зниклу неповнолітню дівчину з Рівненщини знайшли на Волині
12 квітень, 18:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку від коронавірусу вакцинували 13 копів
Сьогодні, 21:17
 0
Лучани отримають допомогу з нагоди річниці Чорнобильської катастрофи
Сьогодні, 20:42
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинські лікарі 3,5 години рятували ногу 62-річному чоловіку
Сьогодні, 19:37
 0
Судитимуть 25-річного хлопця з Волині, який залучав дівчат до проституції
Сьогодні, 19:29
 0
Медіа
відео
1/8