У Луцьку від коронавірусу вакцинували 13 копів





Як розповіла



"Процедура щеплення відбулася безболісно. Після цього всі поліцейські почувалися добре та повернулися до виконання службових обов’язків", – зазначили в управлінні патрульної поліції.



Речник патрульних Богдан Павлович телефоном повідомив Суспільному, що вакцинація відбувалася у відомчій лікарні в Луцьку – ДУ "ТМО Міністерства внутрішніх справ України по Волинській області". В управлінні патрульної поліції додали, що вакцинують усіх охочих поліцейських, які не мають протипоказань до щеплення.



Нагадаємо, вакцину китайського виробництва CoronaVac у кількості 2 080 доз доставили на Волинь 14 квітня. Першочергово вакцину надаватимуть поліцейським, маломобільним групам населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку почали вакцинувати працівників патрульної поліції області. У перший день щеплення отримали 13 патрульних.Як розповіла Суспільному речниця патрульної поліції області Валентина Мельник, поліцейських від COVID-19 щеплювали вакциною CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd."Процедура щеплення відбулася безболісно. Після цього всі поліцейські почувалися добре та повернулися до виконання службових обов’язків", – зазначили в управлінні патрульної поліції.Речник патрульних Богдан Павлович телефоном повідомив Суспільному, що вакцинація відбувалася у відомчій лікарні в Луцьку – ДУ "ТМО Міністерства внутрішніх справ України по Волинській області". В управлінні патрульної поліції додали, що вакцинують усіх охочих поліцейських, які не мають протипоказань до щеплення.Нагадаємо, вакцину китайського виробництва CoronaVac у кількості 2 080 доз доставили на Волинь 14 квітня. Першочергово вакцину надаватимуть поліцейським, маломобільним групам населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

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