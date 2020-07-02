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Поляка, який незаконно жив на Волині, видворили з України

Поляка, який незаконно жив на Волині, видворили з України
На підставі ухвали суду у понеділок, 19 квітня, через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» видворили 39-річного громадянина Польщі із забороною в’їзду на Україну найближчі п’ять років.

Нагадаємо, що іноземець проживав із 2018 року на території України, зокрема на Волині та Рівненщині, без будь яких документів та без постійного місця реєстрації та переховувався від правоохоронців, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

Виявили його поліцейські 10 березня цьогоріч в одному із сіл колишнього Млинівського району.

Нелегала помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, що на території Волинської області. Після оформлення необхідних документів та на підставі ухвали суду його примусово видворили з території України до країни походження.



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Теги: нелегал, поляк
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