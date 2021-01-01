Волинянка виготовляє солодкі шедеври, серед них – шоколадний торт з білими грибами

Наталії Новосад знайшли поціновувачів далеко за межами міста. Хоч жінка вважає себе кондитеркою-початківицею і невтомно опановує різноманітні хитромудрі рецепти та мистецтво декорування, сам лише перелік її випічки та десертів може зачарувати смакові рецептори.



Ніжний, немов хмаринка, ягідний зефір, ПП-варіант торта «Захер», що не зашкодить фігурі, насичений розкішними спеціями «Старопольський пєрнік», вишуканий шоколадний торт з білими грибами… Розглядаючи світлини красиво декорованих витворів Наталії і куштуючи їх на смак, ніколи б не подумала, що вона професійно займається кондитерською справою всього пів року, пише



– Досі я була професійною мамою, – усміхається Наталя. Розповідає, що колись свідомо вирішила присвятити максимум часу і сил дітям, чоловік її у цьому підтримав. Завдяки такому сімейному рішенню мала змогу організовувати позашкільні заняття дітей, забезпечувати їм вдосталь уваги і підтримки. Зараз вони вже підросли: найстаршому сину – 20 років, наймолодша донька – першокласниця. Тож тепер Наталя знайшла час зайнятися ще однією справою, яку дуже любить, і вдосконалюватися у ній. Сім’я у цьому підтримала. Діти – найперші дегустатори і поціновувачі маминих шедеврів. Дуже тішаться, коли вона опановує якийсь новий рецепт: це значить, що смачний результат її старань дістанеться саме їм, а не замовникам.



Насправді випічкою «для своїх» Наталія займається усе життя. Рідні та друзі не втомлювалися хвалити її смаколики, але вийти з ними на ширшу аудиторію вона все не наважувалася. «У моїх витворах на першому місці смак. Але декором довгий час не переймалася. І коли святкували доньчине п’ятиріччя, вирішила не самій пекти, а замовити красиво оформлений торт. Він і справді гарно виглядав на фото, але на смак нам не сподобався. І цей момент став поштовхом спробувати власні сили».



На перший майстер-клас для кондитерів записалася спонтанно, побачивши рекламу дводенних занять, які відбувалися у Луцьку. І справді, почула багато корисного по декору і виготовленні двоповерхових тортів, але зрозуміла, що це не її формат: інші слухачки були вже досвідченими кондитерками, хапали інформацію на льоту, а Наталі довелося довше з декорувальними підходами розбиратися. «Але коли любиш якусь справу, то тебе тягне до неї, хочеться у ній розвиватися», – зізнається жінка. Спроба номер два увійти в світ професійних кондитерів виявилася успішнішою. Наталя взяла участь у марафоні пп-десертів, який відбувався в інстаграмі упродовж двох місяців, і почала опановувати нові рецепти за відеоуроками.



Так у її асортименті з’явилися цукерки, тістечка й торти без цукру й глютену: енергетичні бомбочки, шоколадно-мигдальні трюфелі, веганський чізкейк на «подушці» з фініків та горішків та інші смаколики, що не псують фігуру. Трендові і популярні серед тих, хто веде здоровий спосіб життя, ласощі, втім, засмакують не кожному. Тож більше уваги Наталія приділяє любителям більш традиційних тортів.



Її «візитні картки» – «Спартак», у якому до класичного поєднання тонесеньких шоколадних коржів та ніжного крему додає свіжі абрикосові чи вишневі нотки, а також ексклюзивний «Шоколад з білими грибами». Цей мегашоколадний торт містить шар чізкейку та шоколадний ганаш з витяжкою із білих грибів. Ніжний грибний аромат і присмак чудово відтіняє основу з шоколаду.



А в період зимових свят справжнім хітом став «Старопольський пєрнік» – польська різдвяна випічка. Оскільки ціла гілка маминої родини живе у Польщі, то Наталя за давніми, ще бабусиними рецептами, вирішила приготувати цей традиційний смаколик. Насичені прянощами ароматні медові коржі, перемазані сливовим варенням та залиті шоколадом, викликали справжній ажіотаж серед усіх, кому пощастило скуштувати цей смаколик. «Чаклувати над «Старопольським пєрніком» потрібно довго, адже медове тісто зі спеціями має відстоюватися місяць, ще стільки ж часу – готові коржі. Але результат того вартий, бо смак і аромат готової випічку створюють казковий різдвяний настрій» – каже жінка.



Наталя постійно експериментує з формою і декором: різного роду геометричні формочки, вафельні квіти, пластичний шоколад, ніжні рисові пелюсточки – це ще не весь «бойовий» набір кондитерки, що та використовує для того, аби задовільнити естетичні смаки замовників.



Один з найцікавіших за дизайном – тематичний торт у стилі Гаррі Поттера, (а також шоколадні власноруч створені крилаті снічі), що майстриня готувала по замовленню на День народження у Луцьк. Зізнається, що три дні промучилася, щоб сконструювати Сортувального капелюха і «вдягнути» його на солодкий виріб. Натомість захоплення, що сяяло в очах маленького іменинника та його гостей, було щедрою компенсацією за всі старання.



Замовлення отримує не щодня. Каже, такий ритм роботи її цілком влаштовує, бо вкладається в кожний виріб душею. «Марафонити», випікаючи по три торти за день чи десятки за місяць, як це роблять інші учасниці нашого конкурсу, не вважає для себе суттєвим – «у кожного свій ритм». Універсальний рецепт будь-якого витвору – якісні інгредієнти та підхід з душею, враховуючи індивідуальність замовника. Перфекціоністка у декорі й якості, вона чаклує над кожним витвором – чи це вигадливі тортики, чи мусові тістечка, чи особливі десерти, що не шкодять фігурі (без цукру й глютену), додаючи нотку творчості, неповторності.



«Акцент на якісних продуктах (часто це імпортні) відбивається на ціні, та здешевлювати вартість торта чи десерту за рахунок інгредієнтів не хочу категорично, бо тоді і смак уже не той», – зауважує Наталія. Її торти оцінили не лише володимирчани: вироби мандрували до столиці, Луцьку, побували у Любомилі та, навіть, у сусідній Польщі.



Наталія ставить собі за мету виробити власний впізнаваний стиль – робить не лише торти різних форм і наповнень, а й цікаві десерти, тістечка, які побачиш не у всіх кондитерських. «Вчуся зараз дуже багато, мені хочеться охопити усе! Кондитерська справа надзвичайно розвинена, тож є величезний простір для професійного зростання. Так, у це потрібно вкладати і час, щоб відпрацювати нові рецепти, і немалі кошти, які витрачаються не лише на навчання, але й на продукти для «навчального процесу». З часом особливо складно, адже домашні справи ніхто не відміняв, – каже господиня. – Тому присвячую «кондитерці» нічну пору».



«Для мене кондитерська справа – це магія», – наголошує майстриня. У це охоче віриш, коли бачиш її витвори. З практикою приходить віртуозність – скажімо, просто прочитавши інгредієнти і рецепт нового торта, знає, як він смакуватиме. Як говорив знаменитий класик : «non est terminus ad perfectionem» – досконалості немає меж! Тож фея солодкого дива обіцяє нові смачні «магічні» звершення.



Віталіна МАКАРИК





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Солодкі витвори володимирчанкизнайшли поціновувачів далеко за межами міста. Хоч жінка вважає себе кондитеркою-початківицею і невтомно опановує різноманітні хитромудрі рецепти та мистецтво декорування, сам лише перелік її випічки та десертів може зачарувати смакові рецептори.Ніжний, немов хмаринка, ягідний зефір, ПП-варіант торта «Захер», що не зашкодить фігурі, насичений розкішними спеціями «Старопольський пєрнік», вишуканий шоколадний торт з білими грибами… Розглядаючи світлини красиво декорованих витворів Наталії і куштуючи їх на смак, ніколи б не подумала, що вона професійно займається кондитерською справою всього пів року, пише Слово правди – Досі я була професійною мамою, – усміхається Наталя. Розповідає, що колись свідомо вирішила присвятити максимум часу і сил дітям, чоловік її у цьому підтримав. Завдяки такому сімейному рішенню мала змогу організовувати позашкільні заняття дітей, забезпечувати їм вдосталь уваги і підтримки. Зараз вони вже підросли: найстаршому сину – 20 років, наймолодша донька – першокласниця. Тож тепер Наталя знайшла час зайнятися ще однією справою, яку дуже любить, і вдосконалюватися у ній. Сім’я у цьому підтримала. Діти – найперші дегустатори і поціновувачі маминих шедеврів. Дуже тішаться, коли вона опановує якийсь новий рецепт: це значить, що смачний результат її старань дістанеться саме їм, а не замовникам.Насправді випічкою «для своїх» Наталія займається усе життя. Рідні та друзі не втомлювалися хвалити її смаколики, але вийти з ними на ширшу аудиторію вона все не наважувалася. «У моїх витворах на першому місці смак. Але декором довгий час не переймалася. І коли святкували доньчине п’ятиріччя, вирішила не самій пекти, а замовити красиво оформлений торт. Він і справді гарно виглядав на фото, але на смак нам не сподобався. І цей момент став поштовхом спробувати власні сили».На перший майстер-клас для кондитерів записалася спонтанно, побачивши рекламу дводенних занять, які відбувалися у Луцьку. І справді, почула багато корисного по декору і виготовленні двоповерхових тортів, але зрозуміла, що це не її формат: інші слухачки були вже досвідченими кондитерками, хапали інформацію на льоту, а Наталі довелося довше з декорувальними підходами розбиратися. «Але коли любиш якусь справу, то тебе тягне до неї, хочеться у ній розвиватися», – зізнається жінка. Спроба номер два увійти в світ професійних кондитерів виявилася успішнішою. Наталя взяла участь у марафоні пп-десертів, який відбувався в інстаграмі упродовж двох місяців, і почала опановувати нові рецепти за відеоуроками.Так у її асортименті з’явилися цукерки, тістечка й торти без цукру й глютену: енергетичні бомбочки, шоколадно-мигдальні трюфелі, веганський чізкейк на «подушці» з фініків та горішків та інші смаколики, що не псують фігуру. Трендові і популярні серед тих, хто веде здоровий спосіб життя, ласощі, втім, засмакують не кожному. Тож більше уваги Наталія приділяє любителям більш традиційних тортів.Її «візитні картки» – «Спартак», у якому до класичного поєднання тонесеньких шоколадних коржів та ніжного крему додає свіжі абрикосові чи вишневі нотки, а також ексклюзивний «Шоколад з білими грибами». Цей мегашоколадний торт містить шар чізкейку та шоколадний ганаш з витяжкою із білих грибів. Ніжний грибний аромат і присмак чудово відтіняє основу з шоколаду.А в період зимових свят справжнім хітом став «Старопольський пєрнік» – польська різдвяна випічка. Оскільки ціла гілка маминої родини живе у Польщі, то Наталя за давніми, ще бабусиними рецептами, вирішила приготувати цей традиційний смаколик. Насичені прянощами ароматні медові коржі, перемазані сливовим варенням та залиті шоколадом, викликали справжній ажіотаж серед усіх, кому пощастило скуштувати цей смаколик. «Чаклувати над «Старопольським пєрніком» потрібно довго, адже медове тісто зі спеціями має відстоюватися місяць, ще стільки ж часу – готові коржі. Але результат того вартий, бо смак і аромат готової випічку створюють казковий різдвяний настрій» – каже жінка.Наталя постійно експериментує з формою і декором: різного роду геометричні формочки, вафельні квіти, пластичний шоколад, ніжні рисові пелюсточки – це ще не весь «бойовий» набір кондитерки, що та використовує для того, аби задовільнити естетичні смаки замовників.Один з найцікавіших за дизайном – тематичний торт у стилі Гаррі Поттера, (а також шоколадні власноруч створені крилаті снічі), що майстриня готувала по замовленню на День народження у Луцьк. Зізнається, що три дні промучилася, щоб сконструювати Сортувального капелюха і «вдягнути» його на солодкий виріб. Натомість захоплення, що сяяло в очах маленького іменинника та його гостей, було щедрою компенсацією за всі старання.Замовлення отримує не щодня. Каже, такий ритм роботи її цілком влаштовує, бо вкладається в кожний виріб душею. «Марафонити», випікаючи по три торти за день чи десятки за місяць, як це роблять інші учасниці нашого конкурсу, не вважає для себе суттєвим – «у кожного свій ритм». Універсальний рецепт будь-якого витвору – якісні інгредієнти та підхід з душею, враховуючи індивідуальність замовника. Перфекціоністка у декорі й якості, вона чаклує над кожним витвором – чи це вигадливі тортики, чи мусові тістечка, чи особливі десерти, що не шкодять фігурі (без цукру й глютену), додаючи нотку творчості, неповторності.«Акцент на якісних продуктах (часто це імпортні) відбивається на ціні, та здешевлювати вартість торта чи десерту за рахунок інгредієнтів не хочу категорично, бо тоді і смак уже не той», – зауважує Наталія. Її торти оцінили не лише володимирчани: вироби мандрували до столиці, Луцьку, побували у Любомилі та, навіть, у сусідній Польщі.Наталія ставить собі за мету виробити власний впізнаваний стиль – робить не лише торти різних форм і наповнень, а й цікаві десерти, тістечка, які побачиш не у всіх кондитерських. «Вчуся зараз дуже багато, мені хочеться охопити усе! Кондитерська справа надзвичайно розвинена, тож є величезний простір для професійного зростання. Так, у це потрібно вкладати і час, щоб відпрацювати нові рецепти, і немалі кошти, які витрачаються не лише на навчання, але й на продукти для «навчального процесу». З часом особливо складно, адже домашні справи ніхто не відміняв, – каже господиня. – Тому присвячую «кондитерці» нічну пору».«Для мене кондитерська справа – це магія», – наголошує майстриня. У це охоче віриш, коли бачиш її витвори. З практикою приходить віртуозність – скажімо, просто прочитавши інгредієнти і рецепт нового торта, знає, як він смакуватиме. Як говорив знаменитий класик : «non est terminus ad perfectionem» – досконалості немає меж! Тож фея солодкого дива обіцяє нові смачні «магічні» звершення.Віталіна МАКАРИК

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