На Рівненщині зіткнулися 3 вантажівки та 2 легковики. ФОТО

На трасі «Київ-Чоп» на Рівненщині сталася ДТП за участі п’яти авто. Внаслідок аварії постраждав водій кросовера.Автопригода поблизу села Колоденка сталася учора, 19 квітня, близько 22:30, повідомляє Нацполіція у Рівненській області.Слідчо-оперативна група відділення №1 (м.Рівне) Рівненського районного управління поліції на місці події з’ясувала, що 51-річний водій автомобіля «Nissan Rogue», житель села Корнин, не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу, де не дотримався безпечного інтервалу при роз’їзді та допустив зіткнення з трьома вантажівками та іще одним легковим автомобілем «Ford Fusion».Внаслідок ДТП водія «Nissan Rogue» затиснуло в салоні авто. Його за допомогою спеціальних засобів деблокували працівники ДСНС. У потерпілого каретою «швидкої» із діагнозом політравма та перелом ноги доставили до лікарні.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування слідчі встановлюють усі обставини ДТП.У кермувальника «Nissan Rogue» відібрані зразки крові для визначення стану сп’яніння.Фотографії взяті із сайту