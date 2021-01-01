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На Рівненщині зіткнулися 3 вантажівки та 2 легковики. ФОТО

На Рівненщині зіткнулися 3 вантажівки та 2 легковики. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» на Рівненщині сталася ДТП за участі п’яти авто. Внаслідок аварії постраждав водій кросовера.

Автопригода поблизу села Колоденка сталася учора, 19 квітня, близько 22:30, повідомляє Нацполіція у Рівненській області.

Слідчо-оперативна група відділення №1 (м.Рівне) Рівненського районного управління поліції на місці події з’ясувала, що 51-річний водій автомобіля «Nissan Rogue», житель села Корнин, не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу, де не дотримався безпечного інтервалу при роз’їзді та допустив зіткнення з трьома вантажівками та іще одним легковим автомобілем «Ford Fusion».

Внаслідок ДТП водія «Nissan Rogue» затиснуло в салоні авто. Його за допомогою спеціальних засобів деблокували працівники ДСНС. У потерпілого каретою «швидкої» із діагнозом політравма та перелом ноги доставили до лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування слідчі встановлюють усі обставини ДТП.

У кермувальника «Nissan Rogue» відібрані зразки крові для визначення стану сп’яніння.

Фотографії взяті із сайту ДСНС у Рівненській області.

На Рівненщині зіткнулися 3 вантажівки та 2 легковики. ФОТО
На Рівненщині зіткнулися 3 вантажівки та 2 легковики. ФОТО
На Рівненщині зіткнулися 3 вантажівки та 2 легковики. ФОТО
На Рівненщині зіткнулися 3 вантажівки та 2 легковики. ФОТО

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Теги: Рівненщина, аварія, кросовер
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