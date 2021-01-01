У Луцьку нацгвардійців щеплюють вакциною CoronaVac
Сьогодні, 20:41
Луцькі нацгвардійці вакцинуються від COVID-19. Сьогодні, 20 квітня, отримали щеплення півсотні військовослужбовців військової частини 1141 НГУ.
Гвардійців від COVID-19 щеплюють вакциною CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd, - інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.
Безпосередньо перед щепленням військовослужбовці заповнюють необхідні документи. Лікарі проводять температурний скринінг, оглядають гвардійців та опитують, чи не мають вони протипоказань до щеплення.
"Щеплення - це мій свідомий вибір. Ми постійно працюємо з людьми і вакцинація - це найкращий спосіб вберегти своє здоров'я і здоров'я оточуючих", - переконаний заступник командира частини по роботі з особовим складом майор Олександр Дрильчук.
За кожним, хто щепився CoronaVac, зберігається друга доза вакцини для проведення ревакцинації. Відбудеться вона, як рекомендують медики, за три тижні.
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Гвардійців від COVID-19 щеплюють вакциною CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd, - інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.
Безпосередньо перед щепленням військовослужбовці заповнюють необхідні документи. Лікарі проводять температурний скринінг, оглядають гвардійців та опитують, чи не мають вони протипоказань до щеплення.
"Щеплення - це мій свідомий вибір. Ми постійно працюємо з людьми і вакцинація - це найкращий спосіб вберегти своє здоров'я і здоров'я оточуючих", - переконаний заступник командира частини по роботі з особовим складом майор Олександр Дрильчук.
За кожним, хто щепився CoronaVac, зберігається друга доза вакцини для проведення ревакцинації. Відбудеться вона, як рекомендують медики, за три тижні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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