У Луцьку нацгвардійців щеплюють вакциною CoronaVac

Луцькі нацгвардійці вакцинуються від COVID-19. Сьогодні, 20 квітня, отримали щеплення півсотні військовослужбовців військової частини 1141 НГУ.Гвардійців від COVID-19 щеплюють вакциною CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd, - інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.Безпосередньо перед щепленням військовослужбовці заповнюють необхідні документи. Лікарі проводять температурний скринінг, оглядають гвардійців та опитують, чи не мають вони протипоказань до щеплення."Щеплення - це мій свідомий вибір. Ми постійно працюємо з людьми і вакцинація - це найкращий спосіб вберегти своє здоров'я і здоров'я оточуючих", - переконаний заступник командира частини по роботі з особовим складом майорЗа кожним, хто щепився CoronaVac, зберігається друга доза вакцини для проведення ревакцинації. Відбудеться вона, як рекомендують медики, за три тижні.