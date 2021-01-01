У Луцькраді ліквідують одне з управлінь
Сьогодні, 15:31
У Луцькій міській раді пропонують ліквідувати управління розвитку підприємництва та реклами.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.
У мерії хочуть припинити юридичну особу – управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради (код ЄДРПОУ 37537538, місцезнаходження – 43025, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Лесі Українки, будинок 35) шляхом ліквідації. Там проведуть інвентаризацію і винесуть на затвердження мерії ліквідаційний баланс управління.
Завершити ліквідацію управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради запланували до 1 серпня 2021.
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Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.
У мерії хочуть припинити юридичну особу – управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради (код ЄДРПОУ 37537538, місцезнаходження – 43025, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Лесі Українки, будинок 35) шляхом ліквідації. Там проведуть інвентаризацію і винесуть на затвердження мерії ліквідаційний баланс управління.
Завершити ліквідацію управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради запланували до 1 серпня 2021.
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