Возили із собою наркотики серед білого дня: у Ковелі затримали порушників





Про це



Сьогодні, 21 квітня, близько 14 години, під час патрулювання на вулиці 40-річчя Перемоги, що у Ковелі, поліцейські помітили двох чоловіків, які поводили себе підозріло та уникали зорового контакту з інспекторами.



Відповідно до ст.34 Закону України «Про Національну поліцію», патрульні застосували до осіб превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої у громадян не виявили ніяких заборонених речей.



Однак, в автомобілі, який належить одному із чоловіків, інспектори виявили саморобний пластиковий пристрій для вживання наркотичних засобів. Також, оглянувши територію, де перебували 26- та 23-річні особи, поліцейські виявили скляну колбу, в якій знаходилася подрібнена речовина рослинного походження, ззовні схожа на наркотичну, та пластикову коробку, в якій знаходилися поліетиленові та паперові згортки, що містили зерна рослинного походження, схожі на наркотичні.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з‘ясування обставин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські патрульні виявили осіб, ймовірно, з наркотичними речовинами.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Сьогодні, 21 квітня, близько 14 години, під час патрулювання на вулиці 40-річчя Перемоги, що у Ковелі, поліцейські помітили двох чоловіків, які поводили себе підозріло та уникали зорового контакту з інспекторами.Відповідно до ст.34 Закону України «Про Національну поліцію», патрульні застосували до осіб превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої у громадян не виявили ніяких заборонених речей.Однак, в автомобілі, який належить одному із чоловіків, інспектори виявили саморобний пластиковий пристрій для вживання наркотичних засобів. Також, оглянувши територію, де перебували 26- та 23-річні особи, поліцейські виявили скляну колбу, в якій знаходилася подрібнена речовина рослинного походження, ззовні схожа на наркотичну, та пластикову коробку, в якій знаходилися поліетиленові та паперові згортки, що містили зерна рослинного походження, схожі на наркотичні.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з‘ясування обставин.

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