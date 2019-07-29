вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Возили із собою наркотики серед білого дня: у Ковелі затримали порушників

Возили із собою наркотики серед білого дня: у Ковелі затримали порушників
Ковельські патрульні виявили осіб, ймовірно, з наркотичними речовинами.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Сьогодні, 21 квітня, близько 14 години, під час патрулювання на вулиці 40-річчя Перемоги, що у Ковелі, поліцейські помітили двох чоловіків, які поводили себе підозріло та уникали зорового контакту з інспекторами.

Відповідно до ст.34 Закону України «Про Національну поліцію», патрульні застосували до осіб превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої у громадян не виявили ніяких заборонених речей.

Однак, в автомобілі, який належить одному із чоловіків, інспектори виявили саморобний пластиковий пристрій для вживання наркотичних засобів. Також, оглянувши територію, де перебували 26- та 23-річні особи, поліцейські виявили скляну колбу, в якій знаходилася подрібнена речовина рослинного походження, ззовні схожа на наркотичну, та пластикову коробку, в якій знаходилися поліетиленові та паперові згортки, що містили зерна рослинного походження, схожі на наркотичні.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з‘ясування обставин.

Возили із собою наркотики серед білого дня: у Ковелі затримали порушників

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Ковель, наркотики, чоловіки, потрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині помер учасник АТО
Сьогодні, 15:52
Злочинна група обікрала приміщення на Волині на майже 5 мільйонів. ФОТО
Сьогодні, 15:39
Возили із собою наркотики серед білого дня: у Ковелі затримали порушників
Сьогодні, 15:25
Яйця, олія і свинина: скільки коштують продукти на Варшавському ринку перед Великоднем
Сьогодні, 15:19
На Волині випробували новий реанімобіль
Сьогодні, 15:18
Схожі новини
На Волині затримали наркоторговця: чоловіку світить до 10 років в'язниці На Волині затримали наркоторговця: чоловіку світить до 10 років в'язниці
29 липень, 2019, 19:26
Волинські поліцейські знищили купу наркотиків. ФОТО Волинські поліцейські знищили купу наркотиків. ФОТО
26 липень, 2019, 18:14
Викрили двох волинян, які вирощували коноплі. ФОТО Викрили двох волинян, які вирощували коноплі. ФОТО
25 липень, 2019, 13:50
На Волині чоловік, що зміг «зіскочити з голки», рятує алко- і наркозалежних На Волині чоловік, що зміг «зіскочити з голки», рятує алко- і наркозалежних
27 квітень, 2019, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку вигідно купити і відремонтувати авто з США та Канади*
Сьогодні, 10:00
 1
Ви маєте серйозні здобутки, – Разумков про роботу ВНУ ім. Лесі Українки
Сьогодні, 16:03
 0
На Волині помер учасник АТО
Сьогодні, 15:52
 0
Злочинна група обікрала приміщення на Волині на майже 5 мільйонів. ФОТО
Сьогодні, 15:39
 0
Возили із собою наркотики серед білого дня: у Ковелі затримали порушників
Сьогодні, 15:25
 0
Медіа
відео
1/8